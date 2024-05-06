「牛樟芝大王」吸金28.5億遭訴 搞虛擬寵物投資估詐數十億6萬交保

有「牛樟芝大王」稱號的劉威甫。（資料照）

2024/05/06 15:31

〔記者許國楨／台中報導〕昔日號稱「牛樟芝大王」的劉威甫曾非法吸金28.5億元，去年間才遭檢方起訴，未料又被查出涉嫌成立「錢鼠投資平台」，以類似虛擬幣概念的電子貓等虛擬寵物為投資標的，藉此吸金後誆稱平台遭駭客攻擊，讓被害人蒙受損失，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線破獲，查緝劉等21人到案，初估詐財金額數十億，全案訊後檢方命劉以6萬元交保。

刑事局中打第一隊長蔡佳耀今天說明案情指出，南投地檢署端股檢察官去年偵辦「錢鼠投資平台」人頭帳戶案，指揮該隊、南投、新北、桃園、花蓮科偵隊組成專案小組偵辦，經大量金流交易數據分析及過濾相關資料後，鎖定有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫（54歲）等人涉案。

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經查，劉男曾成立珍菌堂公司，以直銷模式推廣牛樟芝培植，向上百名投資人不法吸金28.5億元，去年5月才遭台北地檢署起訴，未料期間又利用區塊鏈熱潮，轉型成立「派特寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資平台，以類似虛擬幣概念的虛擬寵物為投資標的，持續非法吸金。

劉等人宣稱該等平台以區塊鏈為基礎設計保證獲利，舉辦多場說明會用推廣及取信投資人，會中推出電子貓鼠及小鳥等各種不同的虛擬寵物投資方案，天期以1天至15天都有，宣稱利潤達10％至45％，每個方案投資金額在1200元至5.7萬元都有，號稱有「10萬會員」加入。

而平台設立初期都能正常交易，等投資人初嘗甜頭陸續加大投資金額後，即以投資平台遭駭客攻擊為由惡意關閉，導致投資人血本無歸，全案經檢警在去年6月28日至今年2月26日數波查緝，緝獲劉男等21人到案，查扣現金409萬元、電腦主機、筆電、手機、平板、硬碟儲存裝置、金融帳戶及筆記本等贓證物。

另由法院裁定財產扣押房地產20筆及金融帳戶款項總計約2500萬元，但檢警以數位鑑識方式，調查扣案電磁紀錄儲存設備，發現涉案人帳戶有數十億元，但此案僅有31人報案，被害金額為890萬元，顯示還有很多被害人未報案，將持續釐清。

全案訊後依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送南投地檢署偵辦，劉因疾病關係，檢方命劉以6萬元交保；刑事局呼籲，假投資詐騙手法多元，投資應循正當管道，勿參與網路不明者邀請加入之投資，若發現疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，以保障自身權益。

刑事局中打一隊長蔡佳耀說明案情。（警方提供）

警方查緝現場。（警方提供）

警方查扣的現金等贓證物。（警方提供）

劉嫌等人以類似虛擬幣概念的虛擬寵物為投資標的。（警方提供）

劉嫌等人以類似虛擬幣概念的虛擬寵物為投資標的。（警方提供）

劉嫌宣稱利潤達10％至45％。（警方提供）

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