為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「牛樟芝大王」吸金28.5億遭訴 搞虛擬寵物投資估詐數十億6萬交保

有「牛樟芝大王」稱號的劉威甫。（資料照）

有「牛樟芝大王」稱號的劉威甫。（資料照）

2024/05/06 15:31

〔記者許國楨／台中報導〕昔日號稱「牛樟芝大王」的劉威甫曾非法吸金28.5億元，去年間才遭檢方起訴，未料又被查出涉嫌成立「錢鼠投資平台」，以類似虛擬幣概念的電子貓等虛擬寵物為投資標的，藉此吸金後誆稱平台遭駭客攻擊，讓被害人蒙受損失，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線破獲，查緝劉等21人到案，初估詐財金額數十億，全案訊後檢方命劉以6萬元交保。

刑事局中打第一隊長蔡佳耀今天說明案情指出，南投地檢署端股檢察官去年偵辦「錢鼠投資平台」人頭帳戶案，指揮該隊、南投、新北、桃園、花蓮科偵隊組成專案小組偵辦，經大量金流交易數據分析及過濾相關資料後，鎖定有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫（54歲）等人涉案。

經查，劉男曾成立珍菌堂公司，以直銷模式推廣牛樟芝培植，向上百名投資人不法吸金28.5億元，去年5月才遭台北地檢署起訴，未料期間又利用區塊鏈熱潮，轉型成立「派特寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資平台，以類似虛擬幣概念的虛擬寵物為投資標的，持續非法吸金。

劉等人宣稱該等平台以區塊鏈為基礎設計保證獲利，舉辦多場說明會用推廣及取信投資人，會中推出電子貓鼠及小鳥等各種不同的虛擬寵物投資方案，天期以1天至15天都有，宣稱利潤達10％至45％，每個方案投資金額在1200元至5.7萬元都有，號稱有「10萬會員」加入。

而平台設立初期都能正常交易，等投資人初嘗甜頭陸續加大投資金額後，即以投資平台遭駭客攻擊為由惡意關閉，導致投資人血本無歸，全案經檢警在去年6月28日至今年2月26日數波查緝，緝獲劉男等21人到案，查扣現金409萬元、電腦主機、筆電、手機、平板、硬碟儲存裝置、金融帳戶及筆記本等贓證物。

另由法院裁定財產扣押房地產20筆及金融帳戶款項總計約2500萬元，但檢警以數位鑑識方式，調查扣案電磁紀錄儲存設備，發現涉案人帳戶有數十億元，但此案僅有31人報案，被害金額為890萬元，顯示還有很多被害人未報案，將持續釐清。

全案訊後依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送南投地檢署偵辦，劉因疾病關係，檢方命劉以6萬元交保；刑事局呼籲，假投資詐騙手法多元，投資應循正當管道，勿參與網路不明者邀請加入之投資，若發現疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，以保障自身權益。

刑事局中打一隊長蔡佳耀說明案情。（警方提供）

刑事局中打一隊長蔡佳耀說明案情。（警方提供）

警方查緝現場。（警方提供）

警方查緝現場。（警方提供）

警方查扣的現金等贓證物。（警方提供）

警方查扣的現金等贓證物。（警方提供）

劉嫌等人以類似虛擬幣概念的虛擬寵物為投資標的。（警方提供）

劉嫌等人以類似虛擬幣概念的虛擬寵物為投資標的。（警方提供）

劉嫌等人以類似虛擬幣概念的虛擬寵物為投資標的。（警方提供）

劉嫌等人以類似虛擬幣概念的虛擬寵物為投資標的。（警方提供）

劉嫌宣稱利潤達10％至45％。（警方提供）

劉嫌宣稱利潤達10％至45％。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉話術吸金20多億 「牛樟芝大王」100萬交保
2022/10/13 06:44

涉話術吸金20多億 「牛樟芝大王」100萬交保
「牛樟芝大王」涉吸金逾28億 檢調第2波行動約談3人
2022/10/25 16:43

「牛樟芝大王」涉吸金逾28億 檢調第2波行動約談3人

經濟部與高市府攜手推動大林蒲遷村
紅統台商「牛樟芝大王」劉威甫在台吸金28億 13人被起訴
2023/05/19 09:48

紅統台商「牛樟芝大王」劉威甫在台吸金28億 13人被起訴
再搜索「牛樟芝大王」特助、掛名董座涉協助吸金分別5萬至15萬交保
2022/10/26 14:27

再搜索「牛樟芝大王」特助、掛名董座涉協助吸金分別5萬至15萬交保

許富凱秀浪漫 送媽CITIZEN賞櫻錶心意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播