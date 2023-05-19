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    紅統台商「牛樟芝大王」劉威甫在台吸金28億 13人被起訴

    有「牛樟芝大王」稱號的台商劉威甫。（資料照，記者錢利忠攝）

    有「牛樟芝大王」稱號的台商劉威甫。（資料照，記者錢利忠攝）

    2023/05/19 09:48

    〔記者錢利忠／台北報導〕曾公開表態「反台獨」的「牛樟芝大王」台商劉威甫，成立「中國珍菌堂集團」，自稱首創「椴木培植法」及結合「家庭富農」等專案，涉嫌向上百名投資人吸金多達28億5926萬餘元、非法經營證券業務所得8041萬元，台北地檢署今依違反銀行法、證券交易法等罪，起訴劉威甫、身兼珍菌堂總經理的大師鏈總裁莊立平等13人，建請法院沒收已扣案的現金、保單、北市文山區房地產等合計約1億餘元的不法所得。

    劉威甫的事業從中國福建省廈門市起步，以牛樟芝是「台灣森林紅寶石」，宣稱要在廈門市成立兩岸腫瘤研究中心，透過產學合作等方式加速新藥開發等話術，在兩岸吸金無數；他為維繫在中國的事業命脈，以台商身分宣揚「反台獨」，宣稱最大願望是在「反台獨下邁向和平統一」；他為此曾擔任過極具統派色彩的台灣致公黨（後改名中華民族致公黨）中央評議委員會主席，而台灣致公黨與中國致公黨的前身，均起源於洪門的海外致公堂。

    檢方調查，自2014年開始，劉威甫利用培育牛樟芝之名，在中國拓展事業版圖，後來其牛樟芝事業被大師鏈總裁莊立平看上，莊遂邀劉以「鮭魚返鄉」姿態返台擴展版圖，並由莊擔任總經理、另找來張桂銘掛名負責人，卻爆發吸金爭議。

    自2016年起，劉男等人涉嫌利用「珍菌堂生物科技」招攬投資，自稱首創「椴木培植法」及結合「家庭富農」等專案，以要使台灣牛樟芝聞名全球等話術，向上百名投資人吸金，不法所得超過20億元。

    該集團於中國成立18家分公司，營運據點多達158處，吸金超過人民幣5億元，2017年2月，該集團返台成立台灣分公司，一度被少數媒體形容為「打開牛樟芝藍海市場」的船長，未料卻涉及吸金詐騙，負面新聞還曾鬧上媒體版面。

    根據被害人指述，珍菌堂推出2種產品，首先是牛樟芝的培育，其次是直接買成品，而且把這樣的行銷當作投資方案，其中有紅利回饋，購買者每月還可領「顧問費」，介紹愈多人買，回饋金額就愈多。

    不少投資人初始嚐到甜頭後，「好康逗相報」介紹親友加入，大多數被害人受害金額約在100萬元左右，但也有不少人是用親友名義購買，有被害人甚至被騙多達上億元，血本無歸。

    珍菌堂總經理莊立平。（資料照，記者錢利忠攝）

    珍菌堂總經理莊立平。（資料照，記者錢利忠攝）

    「珍菌堂」吸金案被害人曾控訴，大師鏈總裁莊立平（左二）曾在台灣珍菌堂擔任總經理，並提供珍菌堂內部照片，莊立平親自給優秀直銷商頒發保時捷等名車象徵的大型車鑰獎勵。 （讀者提供）

    「珍菌堂」吸金案被害人曾控訴，大師鏈總裁莊立平（左二）曾在台灣珍菌堂擔任總經理，並提供珍菌堂內部照片，莊立平親自給優秀直銷商頒發保時捷等名車象徵的大型車鑰獎勵。 （讀者提供）

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