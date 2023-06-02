被控性騷黨工 民進黨前組織部副主任林男固道歉強調配合調查

民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲。（資料照）

2023/06/02 17:41

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲，台北市議員何孟樺透過臉書說明，她是當年那名受害黨工的主管，當時曾要求黨中央積極處置，而加害人是現在剛離職的組織部政務副主任林男固。對此，林男固在該則貼文下留言道歉，並強調會配合調查，「要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告」。

林男固表示，他當時有向副秘表達願意接受調查，但沒有半夜電話騷擾對方，寫給對方的東西也不是情書，對她造成困擾，他真的很抱歉，他被副秘告知當事人覺得有被騷擾，「因為人家感覺不舒服就是我的錯，我不會辯駁」。

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他提到，後續有相關調查，他會全力配合，對方與他沒有任何感情糾葛，他必須先澄清，至於他造成對方的困擾，只能抱歉，概括承受。

他說，謝謝何孟樺貼文，「以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告，但過程與內容，基於保護對方，我不便透露」。

林男固也強調，他不是要脱罪或轉移焦點，只是表達事實，若造成其他人困擾，一併在此致歉。

民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲，台北市議員何孟樺透過臉書說明，她是當年那名受害黨工的主管，當時曾要求黨中央積極處置，而加害人是現在剛離職的組織部政務副主任林男固。對此，林男固在該則貼文下留言道歉，並強調會配合調查。（擷自臉書）

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