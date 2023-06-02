為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被控性騷黨工 民進黨前組織部副主任林男固道歉強調配合調查

    民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲。（資料照）

    民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲。（資料照）

    2023/06/02 17:41

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲，台北市議員何孟樺透過臉書說明，她是當年那名受害黨工的主管，當時曾要求黨中央積極處置，而加害人是現在剛離職的組織部政務副主任林男固。對此，林男固在該則貼文下留言道歉，並強調會配合調查，「要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告」。

    林男固表示，他當時有向副秘表達願意接受調查，但沒有半夜電話騷擾對方，寫給對方的東西也不是情書，對她造成困擾，他真的很抱歉，他被副秘告知當事人覺得有被騷擾，「因為人家感覺不舒服就是我的錯，我不會辯駁」。

    他提到，後續有相關調查，他會全力配合，對方與他沒有任何感情糾葛，他必須先澄清，至於他造成對方的困擾，只能抱歉，概括承受。

    他說，謝謝何孟樺貼文，「以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告，但過程與內容，基於保護對方，我不便透露」。

    林男固也強調，他不是要脱罪或轉移焦點，只是表達事實，若造成其他人困擾，一併在此致歉。

    民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲，台北市議員何孟樺透過臉書說明，她是當年那名受害黨工的主管，當時曾要求黨中央積極處置，而加害人是現在剛離職的組織部政務副主任林男固。對此，林男固在該則貼文下留言道歉，並強調會配合調查。（擷自臉書）

    民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲，台北市議員何孟樺透過臉書說明，她是當年那名受害黨工的主管，當時曾要求黨中央積極處置，而加害人是現在剛離職的組織部政務副主任林男固。對此，林男固在該則貼文下留言道歉，並強調會配合調查。（擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    職場性騷案連環爆 勞動部提4點聲明
    2023/06/02 17:37

    職場性騷案連環爆 勞動部提4點聲明
    林飛帆、李正皓涉性平風暴須退選？民進黨祕書長許立明回應了
    2023/06/02 17:26

    林飛帆、李正皓涉性平風暴須退選？民進黨祕書長許立明回應了

    CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮
    民進黨性平事件連環爆 陳時中：對性騷擾零容忍
    2023/06/02 17:00

    民進黨性平事件連環爆 陳時中：對性騷擾零容忍
    民進黨前組織部副主任林男固涉性騷 北市議員何孟樺落淚還原當時狀況
    2023/06/02 16:46

    民進黨前組織部副主任林男固涉性騷 北市議員何孟樺落淚還原當時狀況

    最新科技聚落 4字頭買房市超值區
    徐巧芯質疑給「輝哥」公司標案 陸委會公布影片：依法招標
    2023/06/02 15:45

    徐巧芯質疑給「輝哥」公司標案 陸委會公布影片：依法招標
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播