空服員遭性騷擾！桃市府竟稱外站「非領土」不開罰 工會提訴願

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱（左1）說，工會無法接受以不在國內發生為由，不對加害者開罰。（資料照，記者丁奕攝）

2023/06/02 16:39

〔記者丁奕／台北報導〕兩名國籍航空女性空服員日前在荷蘭外站飯店遭男性同仁言語性騷擾，國籍航空內部已經對尚事男性做出懲處，桃園市空服員職業工會說，桃園市政府以「發生於外站飯店，非中華民國領土」為由，不予開罰，工會無法接受，已向衛生福利部提起訴願。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱說，工會協助這兩名於荷蘭外站飯店遭到男性同仁以言語性騷擾的事件，所屬國籍航空已認定性騷擾成立，懲處男性員工，但桃園市政府竟以不在本國領土為由不開罰，工會無法接受。

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空服員工會說，要求桃園市政府依《性騷擾防治法》開罰加害者新台幣1萬元以上，10萬元以下罰鍰。然而桃園市政府竟以《行政罰法》為由不予開罰，認為「發生地點為外站飯店，不是中華民國領土範圍，故無裁罰權」。

空服員工會質疑，桃園市政府拒絕開罰加害者的行為，根本就是要叫受害空服員「算了」。空服員工會已協助受害者，向中央主管機關衛福部提出訴願，要求立即依法對加害者開罰，因為工會「絕對不會就這樣算了」。

空服員工會質疑，只因性騷擾的行為發生在國外飯店，便未對加害者開罰，無疑是對組員的二度傷害，也讓全體空服員因為工作特性，飛到外站過夜時，就完全失去《性騷擾防治法》的保護。

空服員工會強調，這2位會員遭受性騷擾，能夠勇敢站出來向公司提出申訴，已經非常不容易。加害者無論在任何地點違法對組員實施性騷擾，都已經造成受害者身心創傷，且整個調查過程、違法行為導致的後果，都發生在台灣，不因當下的行為是在外站飯店而有所不同。同時也已經啟動抗爭基金協助受害會員向加害者提出民事訴訟。

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