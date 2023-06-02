高市府傳性騷案！消防局政風室主任被控熊抱女下屬摸胸、頂下體

高市府傳遭長官性騷擾的女公務人員的先生（中），在國民黨高雄市議員陳麗娜等人的陪同下，召開記者會指市府的性平會未能保護當事人、形同虛設。（記者許麗娟攝）

2023/06/02 16:46

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高雄市消防局政風主任爆性騷女下屬 市府：若涉不法一定嚴懲

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨女黨工遭性騷擾案引發連鎖效應，國民黨高雄市議員陳麗娜今（2日）陪同1名高市府女公務員的先生召開記者會，指控市府消防局政風室主任2個月前趁午休時在辦公室對這名女下屬摸胸、下體碰觸，申訴調查期間未啟動保護措施，仍讓2人在同一辦公室上班，讓受害者遭到同儕議論、飽受煎熬，認為市府性平會形同虛設，並質疑性平會調查的公正性，讓受害者遭受二度傷害。針對此事，高市府尚未有所回應。

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陳麗娜指出，事件發生在今年3月31日，當天中午休息時間，僅消防局政風室主任與受害者2人在辦公室，受害者在自己的座位休息，但長官突然關門、關燈，從後方熊抱受害者摸胸，當事人嚇得驚慌失措連忙站起，又被對方以下體碰觸，驚嚇之餘立即打電話向在外縣市的先生泣訴，先生主張提告，但受害者擔心影響工作，因此決定循內部申訴處理。

陳麗娜表示，依高雄市政府「性騷擾防治與申訴作業注意事項」，性騷擾申訴事件應於受理申訴7日內開始調查，並於2個月內完成調查。受害者4月11日提出性騷擾申請書，但消防局5月8日才召開性騷擾調查會，而且調查會成員也出現與加害者熟識的不公問題，遲至5月30日才詢問被害人是否要申請迴避。為此，受害者及家屬因此對公務機關的性平會喪失信心，當天下午決定報案，告發政風主任強制猥褻，受害者才在6月1日調離原單位，並傳出加害人則打算在7月提早退休。

受害者的先生在記者會指出，他主要的訴求就是要保護太太，當初選擇相信市府而未報案，照正常流程該怎麼做，他們都照做。原本心疼太太希望能隔離辦公，消防局卻連張桌子都無法騰出讓老婆獨立上班，讓他太太在這2個月上班還要面對加害者，導致他太太下班回來常莫名其妙的哭，他和小孩都不敢跟她講話，因向市府討公道卻求助無門，所以決定站出來，希望為公務人員爭取相關的保護措施。

陳麗娜指出，這起事件雙方都是政風人員，政風是整個市府的督導單位，必須有最高的道德要求。如今不但發生政風主任職權性騷下屬的離譜事件，還想大事化小、粉飾太平，政風處自身不正、處事不公，以後如何監督市府清廉行政？

國民黨高雄市議員也站出來聲援，請市長陳其邁不要只會喊性平零容忍，要有具體作為。李眉蓁說，政風處第一時間就應該實施緊急工作隔離，讓被害者遠離加害者，結果政風處讓受害者接受2個月的眼神和言語霸凌。鐘易仲說，市府去年成立性平辦公室，卻連自己內部員工性騷擾案都處理不好。陳美雅則說，陳其邁市長說要落實性平，對性騷擾案卻沒有完整的SOP，要求市政府應該要照程序辦理，要有保護機制。

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