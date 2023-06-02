民進黨性平案連環爆 賴清德致歉曝3大革新方案

賴清德今日再度為性平案致歉，並宣示「再黑暗的瘡疤，都要被揭開」。（資料照）

2023/06/02 16:57

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨一名前黨工日前控訴遭承攬黨部工作的廠商性騷擾，但主管卻有吃案嫌疑；今（2）日又有一名前青年部黨工發文，指控前青年部主任蔡沐霖縱容性騷擾案件。對此，民進黨主席賴清德再度致歉，並說明3大革新方案。

民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷，時任婦女部主任許嘉恬不僅未妥善處理，還反問「為何不跳車」、「妳怎不叫出來」；不料，今日又有一名女性前黨工指控遭同事陳右豪性騷擾，向蔡沐霖反映後，蔡不僅隱蔽性平事件、包庇加害者，還以影響部門氣氛為由逼她道歉，之後更是言行霸凌辱罵，甚至驚動高層。

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賴清德透過臉書表示，針對近日黨內爆發的性平事件，首先他以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，因為在他們最需要的時候，沒有跟他們站在一起。

​賴清德說，同時謝謝他們願意勇敢站出來，回憶這些事情、尤其要公開的說出來，一定非常煎熬，「但，我要告訴你們，面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』，你們的人身安全與權益，比什麼都重要」。

​他表示，任何人的身體都不容侵犯，民進黨必須建立一個制度，讓任何人在沒有恐懼、沒有壓力的前提下，順利申訴，並獲得保護。

​此外，賴清德並說明3項革新方案，第一，建立直接申訴窗口：除了目前的已知案例，民進黨已經成立申訴窗口，可直接向秘書長申訴之外，性平部也已經成立專責信箱（dpphelpme@gmail.com），而且僅有性平部主任擁有查閱權，匿名接受所有申訴案件。對申訴案件，民進黨會啟動調查，追究加害者的責任。對於要提出法律訴訟的受害人，民進黨也會提供諮詢、心輔資源和一切後續法律協助。

​賴清德說，第二，零容忍的處理原則：對於加害者，民進黨一律開除、絕不錄用，並協助檢調機關調查；民進黨也針對轉職往黨籍民代、行政體系或仍在民進黨任何組織服務的人通報他們的雇主，讓他們無法規避應負的責任。

第三，立即修改黨內規章：強化黨內的性平機制，加強黨內性平教育，發揮預防效果。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境。

​「再黑暗的瘡疤，都要被揭開」，賴清德強調，民進黨無法期待人民可以馬上原諒，但民進黨一定要痛定思痛、深刻反省，請人民相信，民進黨不會放棄價值和理想。他也要向大家說，民進黨，必須時刻檢討、保持進步，才值得被選民託付。

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