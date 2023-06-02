未爆彈？傳現職幹部也涉性騷爭議 民進黨：請他離開並接受調查

民進黨近日接連發生2起性騷吃案事件，外傳黨內現職幹部也有類似事件。對此，民進黨祕書長許立明今（2）日強調，會立即做最嚴厲處理，請他離開並接受調查，還需要時間處理。（記者廖振輝攝）

2023/06/02 15:29

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨近日接連發生2起性騷吃案事件，外傳黨內現職幹部也有類似事件。對此，民進黨祕書長許立明今（2）日強調，會立即做最嚴厲處理，請他離開並接受調查，還需要時間處理。

民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷，時任婦女部主任許嘉恬不僅未妥善處理，還反問「為何不跳車」、「妳怎不叫出來」；不料，今日又有一名女性前黨工指控遭當時同事陳右豪性騷擾，向當時主管、青年部主任蔡沐霖反映後，蔡不僅隱蔽性平事件、包庇加害者，還以影響部門氣氛為由逼她道歉，之後更是言行霸凌辱罵，甚至驚動高層。

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許立明今日率副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明，許在記者會開始及結束時，兩度率黨務主管向被害人和社會大眾鞠躬道歉。

楊懿珊坦言，她身為從基層一路跟著民進黨的政治工作者，對於中央黨部近日面臨的事情，感到非常悲痛、十分羞愧，不管是遲來的道歉，或正在期待道歉的人，「如果你覺得難受，不要躲在角落，也不要責怪自己」。如果民進黨欠一個道歉與公道，盼受害者再給予一次機會，得到應得的補償，「這是你的人生，不需要躲在角落，要為自己爭取」。

楊懿珊說，在民進黨主席賴清德、秘書長許立明的指示下，將全面檢討黨的通報機制，檢視體制是不是有問題，希望趁這次機會彌補不足，這是民進黨最黑暗也最悲傷的時刻，希望社會大眾接受民進黨的道歉，也要相信民進黨一定有更多方案來面對問題。

李晏榕說，她身為性平部主任看到此事感到非常難過，被害者的字裡行間還依然願意相信民進黨，這些人是熱愛這個政黨；她鄭重呼籲，所有現在或曾經在民進黨工作過，受了傷卻沒有被好好「接住」的被害人，「請你們相信民進黨，我們是願意反省、檢討，勇敢重新認錯、彌補的政黨，請你再給我們一次機會」。

李晏榕指出，性平部特別設立申訴信箱「dpphelpme@gmail.com」，這信箱只有她一人能夠收發信件，也只有她能看到內容，收到信件後會盡一切努力與職權提供給被害人必要的協助，她會在尊重被害者意願及隱私的情況下，討論他們希望的處理方式。

李晏榕指出，性平部特別設立申訴信箱「dpphelpme@gmail.com」，這信箱只有她一人能夠收發信件，也只有她能看到內容，收到信件後會盡一切努力與職權提供給被害人必要的協助。（記者廖振輝攝）

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