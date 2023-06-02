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    民進黨工遭性騷擾案連環爆 蔣萬安：不容許任何職權的性騷擾

    民進黨女黨工遭性騷擾案連環爆，台北市長蔣萬安今赴台北市議會接受市政總質詢前受訪表示，絕不容許任何職權的性騷擾，台北市政府勞動局會依法進行相關程序。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨女黨工遭性騷擾案連環爆，台北市長蔣萬安今赴台北市議會接受市政總質詢前受訪表示，絕不容許任何職權的性騷擾，台北市政府勞動局會依法進行相關程序。（記者魏瑾筠攝）

    2023/06/02 14:25

    〔記者魏瑾筠／台北報導〕民進黨女黨工遭性騷擾案連環爆，繼昨天有女黨工爆出遭性騷擾卻被吃案，今又有女黨工指控也曾遭同事性騷擾卻被要求道歉，台北市長蔣萬安今赴台北市議會接受市政總質詢前受訪表示，絕不容許任何職權的性騷擾，勞動局會依法進行相關程序。

    前天深夜有民進黨女黨工在臉書發文指控，曾遭專案合作的導演性騷擾，豈料向時任婦女部主任許嘉恬反映，卻得到「所以呢？妳希望我做什麼？」的回應，引發吃案質疑。

    今天又有女黨工發文控訴遭青年部同事陳右豪性騷擾，當時主管、時任青年部主任蔡沐霖得知後，反稱「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」，甚至以這件事影響部門氣氛，逼她要向陳道歉，再度引發外界議論。

    針對媒體詢問民進黨發生第二件性騷擾案是否開罰，蔣萬安表示，勞動局都會依法進行相關程序，並強調市府立場非常清楚，就是對於任何職權的性騷擾絕不容許，這是非常堅定的態度，重申相關局處依法該怎麼進行就會依程序來做。

    媒體追問，是否會限期民進黨回函，蔣萬安則表示，勞動局會說明。

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