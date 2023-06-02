民進黨再爆疑性騷事件 前女黨工控青年部主任蔡沐霖隱匿還霸凌她

民進黨前青年部主任蔡沐霖。（資料照）

2023/06/02 13:47

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被控性騷吃案還霸凌受害女黨工 蔡沐霖道歉：相關懲處全盤接受

首次上稿：12:46

更新時間：13:47（新增蔡沐霖發聲明道歉）

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〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨再爆性騷擾吃案，一位前女性黨工今（2）日在臉書指控遭男同事性騷擾時，向時任青年部主任蔡沐霖反映，蔡卻表示「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，除隱匿性平事件、也包庇加害者，還以影響部門氣氛為由逼她道歉，之後更是言行霸凌辱罵，此事甚至驚動高層。

對此，蔡沐霖發聲明表示，他至今仍感到非常後悔與虧歉，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

「讓我為自己勇敢一次」，該名前黨工表示，她知道此時此刻，民進黨承受不起再有第二個受害者出現，任何的受害事件，都會被上升為政治炒作，進而攻擊這個她深愛、且投入一切熱情服務的黨。但對不起，她真的撐不住了。不論是看了影劇，或是看到其他黨工的求救信，真的覺得好累、好痛。

前黨工說，事件加害者是她當時的部門同仁陳右豪，以及她的主管、時任青年部主任蔡沐霖，蔡不僅沒有「接住」，更狠狠地把她踹到無底深淵，直到現在她仍無法拾起完整的自己。拖著支離破碎的身軀，她已心死離開政治工作。

陳是蔡沐霖最重視的下屬，也是其競選立委時的辦公室主任，因追求不成進而惱羞，後來與蔡沐霖聯手把她逼走，「那段過程，是我人生最黑暗、最可怕的噩夢」。

回顧事件經過，前黨工描述，陳右豪不只訊息、電話，還經常在各種飯局喝醉時對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。她每次都明確的拒絕，但陳沒有因此收斂，這些事情都讓她難受到好想死，但還是必須故作微笑的說「你不要這樣」。最令她恐懼的是兩次部門到外縣市出差，必須在外過夜時，陳直接對她大吼「妳給我上車」，甚至一整晚都想進到她房間。

前黨工說，諸如此類的經驗，她最後實在不堪其擾並決定向蔡沐霖申訴，沒想到蔡卻以「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」等說法檢討被害者。

前黨工說，蔡沐霖在她申訴後態度大轉變，開始處處對她的計畫書、工作藉故刁難、嘲笑、威嚇，每日遭到職場霸凌。她說，蔡沐霖除隱蔽性平事件，也包庇陳右豪，甚至給出3個選項，一是調她到其他部門，二是資遣她，三是要她跟陳道歉。

「對不起，我不應該」，前黨工說，她最後自己道歉了，沒想到陳右豪卻口出狂言，對她說「一開始就跟妳說，妳這個人就是不受教」，自己在道歉當場因身體不適倒下，陳還來抱她，並笑稱「有人昏倒就是要這樣抱」，她真的很想大聲尖叫，卻根本沒有力氣反抗，讓她感覺自己髒透了。

前黨工說，她道歉後的日子並沒有更好過，蔡沐霖不時在工作群對其冷諷，甚至用髒話出言辱罵「幹」、「妳很機掰」，也曾當眾羞辱「沒腦子」，導致她當時患上憂鬱症，需服身心科藥物才能苟延過活。此外，各種言行霸凌，不計其數，蔡想以此逼迫她離職，而自己身心狀態已到達極限，實在承受不住欺辱，最後下定決心要「辭職」。

前黨工說，她在民進黨中央黨部因遭受職場霸凌而昏倒，可能連電影都不敢這麼演，但這一切都如實發生，這消息也驚動到高層，後來卻沒有任何下文。她自己一輩子都無法原諒，真的很慶幸蔡沐霖2020年沒有選上永和區立委，「要說出真相，我當然很害怕，但如果不說出來，導致還有下一位女生受害，我會更無法原諒自己」。

不過，前黨工說，雖然當時有那麼多不好的事情，但在黑暗中也有陽光，她也要特別感謝一路以來接住她的人，例如當時部門的副主任范綱皓及另一位同事都成為支撐她的溫暖力量，以及她回到台東承擔生命力量的孩子的書屋，「保護著我撐住我」。

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