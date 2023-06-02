為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被控性騷吃案還霸凌受害女黨工 民進黨前青年部主任蔡沐霖道歉

    民進黨前青年部主任蔡沐霖。（資料照）

    民進黨前青年部主任蔡沐霖。（資料照）

    2023/06/02 13:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨才爆發性騷吃案疑雲，今（2）日又有一名女性前黨工在臉書控訴自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖不僅沒有接住她，更狠狠地把她踹到無底深淵。對此，蔡沐霖發聲明表示，他至今仍感到非常後悔與虧歉，對於相關懲處也全盤接受並深自反省；據了解，蔡沐霖離任青年部後轉任勞動部機要職務，但傳出昨天已請辭。

    一位前女性黨工指控，蔡沐霖當時向她表示「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，蔡除隱蔽性平事件、也包庇加害者，還以影響部門氣氛為由逼她道歉，之後更是言行霸凌辱罵，此事甚至驚動高層。

    對此，蔡沐霖表示，他過去於2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部部門主管期間，確曾因管理不當之緣故，經人事單位按黨內規定約談，除坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

    蔡沐霖指出，對於民進黨及民進黨同仁（無論離職或現職）因他管理不當所造成的任何傷害，他至今仍感到非常後悔與虧欠，因此近年除對於關係人持續問候關心，就性別平權議題及管理面向的不足也不斷努力進修。

    他並強調，面對應該負擔的責任，無論是過去、現在或將來也絕對不會逃避。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨再爆疑性騷事件 前女黨工控青年部主任蔡沐霖隱匿還霸凌她
    2023/06/02 13:47

    民進黨再爆疑性騷事件 前女黨工控青年部主任蔡沐霖隱匿還霸凌她
    民進黨性騷案風波 陳其邁、鄭文燦同聲：深切檢討、建立友善職場
    2023/06/02 12:07

    民進黨性騷案風波 陳其邁、鄭文燦同聲：深切檢討、建立友善職場

    CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮
    重申檢討性騷案 民進黨：請特定政黨勿惡意攻擊、見縫插針
    2023/06/02 10:44

    重申檢討性騷案 民進黨：請特定政黨勿惡意攻擊、見縫插針
    再咬民進黨前黨工遭包商性騷案 侯辦批蔡賴先後犯錯
    2023/06/02 10:08

    再咬民進黨前黨工遭包商性騷案 侯辦批蔡賴先後犯錯

    最新科技聚落 4字頭買房市超值區
    民進黨前黨工遭性騷 北市勞動局發文要求6/5前說明
    2023/06/01 13:55

    民進黨前黨工遭性騷 北市勞動局發文要求6/5前說明
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播