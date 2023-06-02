被控性騷吃案還霸凌受害女黨工 民進黨前青年部主任蔡沐霖道歉

民進黨前青年部主任蔡沐霖。（資料照）

2023/06/02 13:43

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨才爆發性騷吃案疑雲，今（2）日又有一名女性前黨工在臉書控訴自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖不僅沒有接住她，更狠狠地把她踹到無底深淵。對此，蔡沐霖發聲明表示，他至今仍感到非常後悔與虧歉，對於相關懲處也全盤接受並深自反省；據了解，蔡沐霖離任青年部後轉任勞動部機要職務，但傳出昨天已請辭。

一位前女性黨工指控，蔡沐霖當時向她表示「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，蔡除隱蔽性平事件、也包庇加害者，還以影響部門氣氛為由逼她道歉，之後更是言行霸凌辱罵，此事甚至驚動高層。

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對此，蔡沐霖表示，他過去於2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部部門主管期間，確曾因管理不當之緣故，經人事單位按黨內規定約談，除坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

蔡沐霖指出，對於民進黨及民進黨同仁（無論離職或現職）因他管理不當所造成的任何傷害，他至今仍感到非常後悔與虧欠，因此近年除對於關係人持續問候關心，就性別平權議題及管理面向的不足也不斷努力進修。

他並強調，面對應該負擔的責任，無論是過去、現在或將來也絕對不會逃避。

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