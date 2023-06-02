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    民進黨性騷案風波 陳其邁、鄭文燦同聲：深切檢討、建立友善職場

    行政院副長鄭文燦（右）、高雄市長陳其邁（左）今早出席光寶科技高雄聯合營運中心出期工程動土儀式，對於民進黨的性騷擾風，都認為應認錯、檢討和反省。（記者許麗娟攝）

    行政院副長鄭文燦（右）、高雄市長陳其邁（左）今早出席光寶科技高雄聯合營運中心出期工程動土儀式，對於民進黨的性騷擾風，都認為應認錯、檢討和反省。（記者許麗娟攝）

    2023/06/02 12:07

    〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨爆發前女黨工遭外包廠商導演「輝哥」性騷擾的吃案風波，高雄市長陳其邁、行政院副院長鄭文燦今（2日）出席楠梓園區光寶科技動土典禮，2人異口同聲認為要深切檢討和反省、道歉，並建立更友善的職場。

    陳其邁表示，自己不認識「輝哥」，對於性騷擾案，他說，建立一個性別友善的職場是非常重要的事，要嚴厲譴責涉及性騷擾事件任何的加害人，這是非常不應該的事情，民進黨也要深入檢討、改進，做得不好的地方也要深切的向人民道歉。

    陳其邁說，在制度上，也希望能夠在管理、通報、輔導等建立更完整的機制，落實性別友善的職場；更重要的是，不僅不應該去檢討勇於出面的受害人，而應該是要給予他們鼓勵，要有完整的支持計畫，來鼓勵有更多人願意站出來，也希望民進黨在處理這件事情的時候，能夠得到深切的檢討跟改善，來回應人民對民進黨的期待跟信任。

    鄭文燦則說，性平是非常重要的價值，昨天他在臉書上也特別針對這個事件做了反省、道歉，任何人不管擔何種職務，違反性平的價值、有性騷擾的事件，做錯就是做錯。維護當事人的權益，創造一個友善性別的職場環境是民進黨要努力的，這個事件的處理確實有不當的地方。

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