重申檢討性騷案 民進黨：請特定政黨勿惡意攻擊、見縫插針

民進黨發言人張志豪表示，請特定政黨都要自我檢視性平機制，勿持續惡意攻擊、見縫插針。（記者陳政宇攝）

2023/06/02 10:44

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨前婦女部黨工披露遭外包廠商性騷擾，時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬昨請辭獲准。民進黨發言人張志豪今（2）日強調，性別平權是民進黨的價值，民進黨會和社會持續努力，請特定政黨都要自我檢視性平機制，勿持續惡意攻擊、見縫插針，這些做法對被害人都是傷害。

張志豪表示，民進黨對於這起事件未能即時妥善處理，讓被害人痛苦，民進黨主席賴清德昨再次向被害人與台灣社會表達歉意。許嘉恬副秘書長請辭獲准並持續接受調查。

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張志豪轉述，民進黨秘書長許立明指示，中央黨部的通報機制立刻全面檢討，即日起除了黨部性騷擾防治專線之外，黨工同仁可直接向秘書長陳述事件並立即受理，若有知情不報或隱匿事件之主管，經查證屬實，一律開除。另性平部將加強黨務主管對於處理性騷擾事件的相關知能，並持續辦理全體黨工之性平教育課程。

「性別平權是民進黨的價值，民進黨也會跟社會持續努力」，張志豪強調，請特定政黨都要自我檢視性平機制，勿持續惡意攻擊、見縫插針，這些做法對被害人都是傷害。

針對這起性平案件，賴清德昨致歉並表示，性別平權是民進黨價值，不會輕言放棄，將強化制度，讓受害人沒有恐懼、壓力地保障自身權利，民進黨將秉持三原則處理，升高層級調查、性騷零容忍、公開透明，將儘速向社會大眾報告調查結果。

據了解，目前民進黨調查小組主要針對許嘉恬先前處置缺失及黨中央通報機制不足進行調查檢討。性平部分，尚待與被害人確認提出性騷擾申訴才會進一步調查，尚未約談遭指涉加害的薛姓導演，但已與該廠商中止合作。北市勞動局昨也發文民進黨中央黨部，要求6月5日前將處理情形回報勞動局。

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