國民黨稱「守護性別平權是我們共同的使命」 要求林飛帆退選

國民黨今日召開「民進黨喊性平當包裝！忽略受害者包庇加害者，我們絕不能這樣算了！」記者會。（記者施曉光攝）

2023/06/02 10:22

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨昨日爆發性騷案疑遭吃案的風波，國民黨今日召開「民進黨喊性平當包裝！忽略受害者包庇加害者，我們絕不能這樣算了！」記者會，為受害者加油打氣，高喊口號「守護性別平權是我們共同的使命」，並要求當初負責督導民進黨婦女部業務的前民進黨副秘書長林飛帆退出立委選舉。

國民黨台北市議員柳采葳表示，本案受害者不只是要求道歉，而要求一個交代與態度，根據台北市勞動局指稱，本案已經達到開罰的要件，林飛帆昨天也出面坦承疏失，她要求應該立即召開性平委員會審議並開罰，否則民進黨不會得到該有的懲罰。

請繼續往下閱讀...

柳采葳說，就連民進黨的女性黨工都沒有申訴管道，已經被民進黨提名參選立委的林飛帆還想允諾選民，她完全不會相信，而且林飛帆在9年前曾經力挺性騷擾慣犯，當時太陽花學運領袖之一的陳為廷被爆性騷擾，林飛帆還肯定陳為廷，現在又吃案，完全沒有站在受害者的立場，應該退選負責。

國民黨副秘書長兼婦女部主任李彥秀表示，民進黨主席賴清德昨日出席公開活動被媒體問及性別議題時，竟然掉頭離開，證明民進黨的性別平等只是「遮羞布」。

李彥秀還說，蔡英文口中經常喊的「輝哥」（涉嫌性騷者），到底與民進黨有多少盤根錯節的關係，以致民進黨想要掩蓋這起性騷擾事件？國民黨主張透過修法，檢視職場中還有哪一些漏洞，並且納入外部監察單位介入處理性騷案，她強調，民進黨執政7年都不做，就讓國民黨來做。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨高舉性別平等與女權的旗幟，卻成了性騷擾的加害者，前婦女部主任許嘉恬本應是保護、幫忙受害者爭取權益者的人，卻成了共犯，國民黨要譴責那些對性騷擾視而不見的綠營高位者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法