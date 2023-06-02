民眾黨酸綠性騷吃案 前黨工批完「自己有先做好嗎」又改口

民進黨近日傳出有黨工遭性騷，民眾黨主席柯文哲昨大酸民進黨，不過該黨組織發展部網路組前副組長鍾棠芝，昨在臉書接連發文質疑「到底為什麼今天本黨的人都又PO這則事件」、「自己黨有先做好嗎？」（圖擷自孟買春秋臉書）

2023/06/02 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨近日傳出有黨工遭性騷，民眾黨主席柯文哲昨大酸民進黨，不過去年曾指控遭民眾黨前副秘書長鄞楷謙性騷擾的組織發展部網路組前副組長鍾棠芝，昨在臉書接連發文質疑「到底為什麼今天本黨的人都又PO這則事件」、「自己黨有先做好嗎？」、「有考慮到我的感受嗎？」但昨深夜又稱「我今天只是單純訴求一件事，要民眾黨內的人社群刪文相關事件而已，完全沒有想追溯各種已過去的事」。

據媒體先前報導，曾經擔任民眾黨「月曆女郎」的鍾棠芝，去年3月14日曾透過臉書發文，暗示時任民眾黨副秘書長鄞楷謙曾對其性騷，並呼籲上層盡快解職鄞楷謙，但後續她卻刪掉「騷擾貼文」，發文稱一切是誤會，引發外界臆測。

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針對民進黨近日爆出有黨工遭性騷，卻未第一時間妥善處理，民眾黨人士也對此發出批評，鍾棠芝則是到柯文哲臉書留言：「到底為什麼今天本黨的人都又PO這則事件，順風打到對方了，然後還是再次不惜犧牲輾壓傷害過去的灰燼嗎！」之後她又在臉書發文「覺得民眾黨沒有任何人能夠有資格去批評他黨這件事......自己黨有先做好嗎？有做到超過100分再去評論」、「剛看到黨內幾位輪流評論人家這些事，根本再次多重傷害，挖出心中的黑洞......踩在上面......可以不要這樣嗎！」

鍾棠芝也轉PO柯文哲於臉書的貼文「通往#性別平權，台灣還有很長的路要走。」她痛心表示「Game over……有時往往最後一根稻草都是被自己所愛的壓垮……。今天PO文的每一個你，都跟藍綠沒兩樣了……真的都不刪文…那就……」，之後也發文質疑「今天黨內PO文民進黨黨工事件的你們，有考慮我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就立刻義不容辭相挺？」相關言論再度引發外界聯想，當初的事件可能不單純。

昨深夜鍾棠芝則再度發文稱，「我今天只是單純訴求一件事，要民眾黨內的人社群刪文相關事件而已，完全沒有想追溯各種已過去的事」「已不是同溫層，只是個單純很愛阿北的柯粉，請勿再過多想像無限延伸，舊事重提，擾亂他人」。

雖然部分PO文內容後續疑似已被刪除，並關閉相關PO文的留言功能。但網友已截圖備份並持續熱議，在前路透記者、作家「孟買春秋」轉PO截圖的發文底下，網友紛紛留言「為受害者打抱不平，卻對自己的性平事件委屈吞下」、「以大局為重的犧牲者，到最後會發現，妳的忍讓委屈，只會被大家視為理所當然」。

鍾棠芝也轉PO柯文哲於臉書的貼文「通往#性別平權，台灣還有很長的路要走。」她痛心表示「Game over……有時往往最後一根稻草都是被自己所愛的壓垮」。（圖擷自臉書）

昨深夜鍾棠芝則再度發文稱，「我今天只是單純訴求一件事，要民眾黨內的人社群刪文相關事件而已，完全沒有想追溯各種已過去的事」「已不是同溫層，只是個單純很愛阿北的柯粉，請勿再過多想像無限延伸，舊事重提」。（圖擷自臉書）

雖然部分PO文內容後續疑似已被鍾棠芝刪除，但網友已截圖備份並持續熱議，有網友表示「我其實笑不出來，真的感覺無比悲涼，尤其是看到那段『為何他黨能立刻義不容辭力相挺』」。（圖擷自臉書）

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