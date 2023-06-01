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    柯文哲聲援性平批綠營 民眾黨曾遭性騷正妹黨工：不刪文嗎？

    民眾黨主席柯文哲聲援民進黨遭性騷黨工，民眾黨內一名也曾遭受性騷的正妹黨工痛斥「有考慮我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就立刻義不容辭相挺？」。（翻攝自當事人臉書；本報合成）

    民眾黨主席柯文哲聲援民進黨遭性騷黨工，民眾黨內一名也曾遭受性騷的正妹黨工痛斥「有考慮我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就立刻義不容辭相挺？」。（翻攝自當事人臉書；本報合成）

    2023/06/01 22:52

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨婦女部一名女性前黨工週三（5/31）指控，去年9月工作時遭承攬廠商性騷擾，時任民進黨婦女部主任許嘉恬當時未妥善處理，消息一出引發外界熱議。民眾黨主席、總統參選人柯文哲今（6/1）跳出來聲援，卻遭自家一名也曾遭受性騷的正妹黨工痛批，「自己黨有先做好嗎？」、「有考慮我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就立刻義不容辭相挺？」

    針對民進黨黨工遭性騷，黨內未即時處理的爭議，柯文哲今跳出來聲援，稱綠營雖然迅速道歉，但這件事自發生到現在一拖就是9個月，還是有問題，「面對這一封求救信，每個人都應該哀矜勿喜。內部一定要建立暢通的投訴管道，確保下情能夠上達，錯誤或許不可能完全不發生，但必須來得及矯正。」

    對此，一名曾擔任民眾黨「月曆女郎」的正妹黨工，第一時間在柯文哲臉書留言：「到底為什麼今天本黨的人都又PO這則事件，順風打到對方了，然後還是再次不惜犧牲輾壓傷害過去的灰燼嗎！」之後她又在臉書發文：「今天黨內PO文民進黨黨工事件的你們，有考慮我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就立刻義不容辭相挺？」

    原來，該名黨工本身也是性騷受害者。去年3月14日，她透過臉書發文，暗示時任民眾黨副秘書長鄞楷謙曾對其性騷，並呼籲上層盡快解職鄞楷謙，「以免發生更多苟且偷生的事」。沒想到隔天該黨工刪掉「騷擾貼文」，另發文稱一切是誤會，卻引發外界臆測遭黨部「摸頭」，要求「息事寧人」。

    而今綠營爆出類似爭議，民眾黨包括柯文哲在內多人出來批評綠營性平工作不及格。該黨工見此也無意再忍，在臉書直言，「覺得民眾黨沒有任何人能夠有資格去批評他黨這件事......自己黨有先做好嗎？有做到超過100分再去評論。要改變的根本，從來不是各黨，而是台灣的文化，教育、環境是改變的根本。剛看到黨內幾位輪流評論人家這些事，根本再次多重傷害，挖出心中的黑洞......踩在上面......可以不要這樣嗎！」

    後續該黨工又再轉PO柯文哲於臉書的貼文「通往#性別平權，台灣還有很長的路要走。」她痛心表示「Game over……有時往往最後一根稻草都是被自己所愛的壓垮……。今天PO文的每一個你，都跟藍綠沒兩樣了……真的都不刪文…那就……」，似乎指自己對民眾黨已失望透頂。

    民眾黨對此尚未做出回應。

    柯文哲聲援民進黨遭性騷黨工，批評綠營性平工作不及格，民眾黨一名也曾遭受性騷的正妹黨工跳出來痛斥「自己黨有先做好嗎」？（圖翻攝自當事人臉書）

    柯文哲聲援民進黨遭性騷黨工，批評綠營性平工作不及格，民眾黨一名也曾遭受性騷的正妹黨工跳出來痛斥「自己黨有先做好嗎」？（圖翻攝自當事人臉書）

    民眾黨聲援民進黨遭性騷黨工，黨內一名也曾遭受性騷的正妹黨工跳出來痛斥「自己黨有先做好嗎」？（圖翻攝自當事人臉書）

    民眾黨聲援民進黨遭性騷黨工，黨內一名也曾遭受性騷的正妹黨工跳出來痛斥「自己黨有先做好嗎」？（圖翻攝自當事人臉書）

    民眾黨聲援民進黨遭性騷黨工，黨內一名也曾遭受性騷的正妹黨工跳出來痛斥。（圖翻攝自當事人臉書）

    民眾黨聲援民進黨遭性騷黨工，黨內一名也曾遭受性騷的正妹黨工跳出來痛斥。（圖翻攝自當事人臉書）

    該黨工晚間轉發柯文哲的貼文，暗示自己對民眾黨失望透頂。（圖翻攝自當事人臉書）

    該黨工晚間轉發柯文哲的貼文，暗示自己對民眾黨失望透頂。（圖翻攝自當事人臉書）

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