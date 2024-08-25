獅子會餐敘酒後失態！他「翻桌」同桌慘遭菜砸、潑熱湯

國際獅子會南桃園1名分會長，在中壢一餐廳暴氣當場翻桌，男女獅友閃避。（取自臉書「記者爆料網」）

2024/08/25 22:06

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區中美路的一家台菜餐廳，23日晚間發生翻桌衝突，當天隸屬南桃園某獅子會的成員在餐廳席開10餘桌舉辦月會，邀請該區52名分會長和幹部上百人聚餐，在餐會快要結束前，一名分會長因酒醉失態竟直接翻桌，將桌上的料理、翻盤秒翻倒在地，同桌的其他獅友閃避不及被碗盤、菜餚砸到，甚至被潑到熱湯，餐廳內瞬間鬧成一團，所幸經一旁獅友勸止，現場最後由餐廳人員收拾殘局。

對此事件，中壢警方今日表示，分局和轄區興國派出所並未接獲相關報案，該餐廳也未報案追究賠償責任，被熱湯燙到的獅友也未提告。

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據了解，此事件發生後，儘管該動手翻桌的分會長在隔天已向店家致歉，但其酒後失態的影片，昨被網友PO上多個社群網頁指出，「獅子會開會飲酒失態、無故翻桌，破壞店家物品造成店家損失，也無道歉賠償！造成同桌客人燒燙傷！」引起熱議論，網友留言說「黃湯下肚變無敵鐵金剛」，也有網友酸說「酒醉的獅子」。

從畫面中可見，獅子會的成員原本坐在圓桌上開心聚餐，未料，在餐會快要結束時，這名分會長疑在酒後情緒失控，下一秒便直接將圓桌翻倒，桌上滾燙的熱湯也潑灑到其他人身上，同行見狀後立刻拉住衣服阻止，服務人員分頭上前清理滿地破掉的碗盤、沒吃完的菜餚和湯湯水水。

該獅子會幹部事後忙緩頰表示，其實同桌的獅友當時和翻桌的分會長並無起衝突，僅是當事人酒後失態，對於其行為波及民眾對該會觀感不佳，深感歉意，隔天也已向店家道歉，允諾賠償店家的相關損失。

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國際獅子會南桃園1名分會長，在中壢一餐廳暴氣當場翻桌，男女獅友閃避。（取自臉書「記者爆料網」）

國際獅子會南桃園1名分會長，在中壢一餐廳暴氣當場翻桌後，餐廳服務人員收拾殘局。（取自臉書「記者爆料網」）

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