選前爆性騷吃案別有用心？賴品妤痛斥：別搞錯重點、本末倒置
〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨前黨工遭性騷擾，控時任婦女部主任許嘉恬未妥善處理。黨籍立委賴品妤今（１）表示，求救信讓人非常不捨，某些對當事人求救時間點的質疑非常不妥，希望大家共同制止。身為青年政治工作者，她認為職場性騷擾零容忍，不當處置更要嚴厲譴責，呼籲黨中央應對本起事件詳加調查及懲處，絕不姑息，因為性別平等是民進黨必須堅持的重要價值。
賴品妤說，黨發生性騷擾事件本應妥善處理，針對部份網路輿論質疑當事人選舉前才出來爆，是不是別有用心？等言論應強力譴責，且完全是搞錯重點、本末倒置。
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賴品妤認為，性騷擾事件當事人要如何處理是當事人的自由，其他人該做的是迅速給予協助，而非對此質疑批評。要不被揭露最好的辦法就是不要去性騷擾別人，問題關鍵一直都不在求救時間點，而是在於事件本身，盼望大家共同理解，一起制止此類不妥言論。
賴品妤指出，職場或權勢性騷擾絕不只是私領域的事，因為一個人怎麼對待比他弱勢的人，是個很重要的指標，更影響到這個人處事態度和決策判斷。有些人可能會囿於加害者權勢，或看重他的才華，主張「不處理」，但她必須嚴厲告誡：不處理是沒有看到「沉默的隱藏成本」，也就是讓這個職場更加不友善，排除了更多有能力的女性加入或繼續留在這個職場。
賴品妤也強調，身為青年政治工作者，她相當能體會在權力不對等下，如果不幸遭遇職場性騷擾，再加上後續不當處理，將帶來多少委屈及傷痛。所以她一直以來都堅持，職場或權勢性騷擾案件一定要妥善處理。
「處理性騷擾案件，最重要且最開頭該做的，就是好好接住受傷的當事人」，賴品妤提到，同理當事人的驚恐、難受、憤怒與困境，給予必要的支持與協助。各種質疑、放大檢視、甚至強迫被害人做出決定，都對案件毫無幫助，甚至會對當事人帶來二次傷害，尤其是在權力不對等的職場環境。
賴品妤表示，對此事件，她相當驚訝且無法接受的是，求救信中提到如此不當的處理，居然發生在民進黨內的婦女部。民進黨2020年才修正了中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法，結果理應最清楚這些程序、最該與被害人站在一起的婦女部，居然未妥善執行程序，且還做出嚴重不當的處置，實在令人難以接受。
賴品妤說，民進黨中央黨部昨天深夜已發出嚴正聲明，向受到傷害的當事人致歉，並承諾將進行後續調查與相關懲處，今天也召開相關記者會說明。賴品妤呼籲中央黨部，針對求救信中提到的問題必須詳加調查及嚴加懲處，對於錯誤、違法部分，絕不能姑息，後續並須對社會清楚說明處置結果。
賴品妤重申，職場性騷擾零容忍，不當處置更要被嚴厲譴責，性別平等是民進黨必須堅持的重要價值，這是民進黨對青年世代及支持者的承諾，必須嚴正以對。