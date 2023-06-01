選前爆性騷吃案別有用心？賴品妤痛斥：別搞錯重點、本末倒置

賴品妤說，針對部份網路輿論質疑當事人選舉前才出來爆料是不是別有用心等言論應強力譴責，且完全是搞錯重點、本末倒置。（資料照）

2023/06/01 15:18

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨前黨工遭性騷擾，控時任婦女部主任許嘉恬未妥善處理。黨籍立委賴品妤今（１）表示，求救信讓人非常不捨，某些對當事人求救時間點的質疑非常不妥，希望大家共同制止。身為青年政治工作者，她認為職場性騷擾零容忍，不當處置更要嚴厲譴責，呼籲黨中央應對本起事件詳加調查及懲處，絕不姑息，因為性別平等是民進黨必須堅持的重要價值。

賴品妤說，黨發生性騷擾事件本應妥善處理，針對部份網路輿論質疑當事人選舉前才出來爆，是不是別有用心？等言論應強力譴責，且完全是搞錯重點、本末倒置。

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賴品妤認為，性騷擾事件當事人要如何處理是當事人的自由，其他人該做的是迅速給予協助，而非對此質疑批評。要不被揭露最好的辦法就是不要去性騷擾別人，問題關鍵一直都不在求救時間點，而是在於事件本身，盼望大家共同理解，一起制止此類不妥言論。

賴品妤指出，職場或權勢性騷擾絕不只是私領域的事，因為一個人怎麼對待比他弱勢的人，是個很重要的指標，更影響到這個人處事態度和決策判斷。有些人可能會囿於加害者權勢，或看重他的才華，主張「不處理」，但她必須嚴厲告誡：不處理是沒有看到「沉默的隱藏成本」，也就是讓這個職場更加不友善，排除了更多有能力的女性加入或繼續留在這個職場。

賴品妤也強調，身為青年政治工作者，她相當能體會在權力不對等下，如果不幸遭遇職場性騷擾，再加上後續不當處理，將帶來多少委屈及傷痛。所以她一直以來都堅持，職場或權勢性騷擾案件一定要妥善處理。

「處理性騷擾案件，最重要且最開頭該做的，就是好好接住受傷的當事人」，賴品妤提到，同理當事人的驚恐、難受、憤怒與困境，給予必要的支持與協助。各種質疑、放大檢視、甚至強迫被害人做出決定，都對案件毫無幫助，甚至會對當事人帶來二次傷害，尤其是在權力不對等的職場環境。

賴品妤表示，對此事件，她相當驚訝且無法接受的是，求救信中提到如此不當的處理，居然發生在民進黨內的婦女部。民進黨2020年才修正了中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法，結果理應最清楚這些程序、最該與被害人站在一起的婦女部，居然未妥善執行程序，且還做出嚴重不當的處置，實在令人難以接受。

賴品妤說，民進黨中央黨部昨天深夜已發出嚴正聲明，向受到傷害的當事人致歉，並承諾將進行後續調查與相關懲處，今天也召開相關記者會說明。賴品妤呼籲中央黨部，針對求救信中提到的問題必須詳加調查及嚴加懲處，對於錯誤、違法部分，絕不能姑息，後續並須對社會清楚說明處置結果。

賴品妤重申，職場性騷擾零容忍，不當處置更要被嚴厲譴責，性別平等是民進黨必須堅持的重要價值，這是民進黨對青年世代及支持者的承諾，必須嚴正以對。

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