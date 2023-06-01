民進黨爆性騷爭議 朱立倫：應給社會大眾明確交代

國民黨主席朱立倫要求民進黨要給社會明確交代。（記者林旻臻攝）

2023/06/01 17:27

〔記者林旻臻、施曉光／綜合報導〕民進黨婦女部前黨工在臉書揭露去年遭外包廠商性騷擾，民進黨主席賴清德今日上午面對媒體未正面回應，中午透過臉書發文致歉。國民黨主席朱立倫表示，賴清德以閃躲方式不勇於面對，該道歉的、該說明的、該嚴格處置的都該負起責任，給社會大眾明確的交代。

朱立倫與雲林縣長張麗善等人今日下午出席雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務活動，關懷口湖鄉在地民眾。朱立倫受訪時表示，每一個人都絕不能接受職場性騷擾，這樣包庇遮掩的事，尤其在21世紀，重視性別平等的台灣，絕不能想要吃案、遮掩，民進黨的態度，尤其是賴清德，該道歉、該負責的，一定要負責。

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朱立倫說，大家前陣子看到影集《人選之人－造浪者》，都不能接受劇中類似的劇情，現在居然發生在執政黨身上，賴清德以閃躲方式不勇於面對，社會大眾都在看。

朱立倫稍早也在臉書發文表示，除了要對受害者說出遭遇的勇敢表示敬佩之外，更遺憾看到自詡進步的民進黨在面對職場性騷擾事件的第一時間不是積極給予協助，而是息事寧人。

朱立倫說，受害者的傷口或許一輩子都無法撫平，但不意味著加害者能在權勢的庇護之下安然度日，善良、勇敢的人不應該孤單，我們只有選擇與善良站在一起，這社會的壓迫、恐懼、黑暗才有可能少一點，用溫暖的雙手，接住每一顆破碎的心。

朱立倫並引用台劇「人選之人」中的經典台詞，「我們不要就這樣算了，好不好」，強調他身為政治人物與政黨的代表，要向社會與公眾強調，國民黨是一個守護性別平等與女性權益的政黨，更有健全的申訴與保護機制，國民黨永遠不會讓這些事情被輕易忽略、掩蓋，永遠不會就這樣算了。

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