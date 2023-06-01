前黨工遭性騷疑被吃案 立院國民黨團批民進黨「說一套、做一套」

立院國民黨團今日召開記者會，黨團副書記長鄭正鈐表示，這次事件不是民進黨家務事，而是全社會關注的公共議題；立委李德維也痛批，民進黨嘴巴說一套、做事做一套，「還有有臉高喊婦運嗎？」（記者羅沛德攝）

2023/06/01 15:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨前婦女部黨工指控，她於去年9月執行工作任務時遭承攬廠商性騷擾，時任民進黨婦女部主任的現任副秘書長許嘉恬當時未妥善處理。立院國民黨團今日召開記者會，黨團副書記長鄭正鈐表示，這次事件不是民進黨家務事，而是全社會關注的公共議題；立委李德維也痛批，民進黨嘴巴說一套、做事做一套，「還有有臉高喊婦運嗎？」

鄭正鈐強調，這絕對不是民進黨內的家務事，而是全社會都要關注的公共議題，賴清德不要再像過往每次碰到性騷事件，永遠用雙標處理，對外經常疾言厲色，對內永遠噤聲不語。

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立委李德維表示，民進黨過去一直高喊保障婦女及弱勢者，這個令人髮指的事，現在卻要一個前黨工來揭發這起性騷擾的醜聞，而受害黨工揭發的人正是現任民進黨副秘書長許嘉恬，當時的婦女部主任，正是應該保障婦幼的人。

李德維質疑，民進黨的高官做出令人髮指的事情，賴清德任用如此的人出任高官，對婦幼用什麼樣的態度，一目了然，請民進黨的側翼、立委范雲、婦女團體，看看民進黨婦女部主任做了什麼樣的事情，痛批，「民進黨還有臉高喊婦運嗎？」，是嘴巴說一套、做事做一套。

台北市議員、立委參選人李彥秀則表示，他們在觀察賴清德身為民進黨黨主席，如何處理黨內公共議題等相關事務，賴清德若處理不好，怎麼放心把國家交給他。

李彥秀也說，該名前婦女部黨工的控訴文中，提及當時的主管也分享了自身過去受到性騷擾的經驗，可見這件事在民進黨內部不是第一次，而是頻繁發生，她認為，社會對於公眾議題有知的權利，身為黨主席的賴清德，應該對外交代清楚，到底內部還有多少類似的事件，民進黨整體內部不能因為賴清德現在要選舉，就只發個文道歉，民眾有知的權利，應該把整件事交代清楚。

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