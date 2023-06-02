民進黨前組織部副主任林男固涉性騷 北市議員何孟樺落淚還原當時狀況

民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲，至今已爆出第三案，台北市議員何孟樺今下午4時在議會落淚說明當時的情況。（記者方賓照攝）

2023/06/02 16:46

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨接連爆出性騷擾吃案疑雲，至今已爆出第三案，台北市議員何孟樺今下午4時在議會落淚說明當時的情況，她當年是受害者的主管，發現下屬有異後主動詢問，並鼓勵受害者上報，至於加害人就是現在剛離職的組織部政務副主任林男固；何孟樺無奈表示，當時她曾要求黨中央積極處置，但過程非常挫折。

何孟樺2018年擔任民進黨青年部主任，受害者是她的部門夥伴之一，當時發現夥伴有異樣，在一起出差時主動問對方，對方說曾被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，加害人是剛離任的組織部政務副主任林男固，自己當下鼓勵上報，因為她不想看到夥伴被欺負，因此第一時間馬上跟當時的婦女部主任通報，並呈交相關的證據。

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「我當時告訴當事人，視其意願，要走任何程序，我都絕對挺到底。」何孟樺坦言，當時民進黨的性騷擾調查程序其中有一條是「必須送到中常會」，婦女部主任和她以及受害者說明「此事就會在媒體曝光」，徵詢當事人意願後她表達不願曝光，因此沒啟動調查機制，但她不希望再見到林男固。

何孟樺說，當時高層最初做的決定卻是要她的同仁調部門，像是距離比較遠的婦女部，或是調到不同樓層的媒創，她和當事人都無法接受，最後黨部的處理方法有幾個，包含讓林男固平調、將林男固叫到辦公室警告對方，並在黨部召開性平課程、女方進駐地方，不會再遇到林男固。

何孟樺指出，她對於這處理不滿意，也不斷向副秘溝通、抗議，甚至越級上報到秘書長，希望林男固為自己的行為得到懲罰，後來隨著選舉結束，黨中央人事改組，當時有再問一次受害人，現在黨部高層不同，是否還要申訴一次，但當事人說不用。

何孟樺哽咽落淚表示，時至今日她還很難過，反問自己當時能夠做更多嗎？到底有沒有保護到當事人？她也不知道時任民進黨主席的蔡英文是否知情，做為中階主管，當時很難有機會能直接與主席對話，但也許做得不夠多，沒有透過任何管道試圖讓黨主席知道。

何孟樺認為，民進黨的性騷擾處理機制有非常大的問題，從通報到後續處理，可說是對被害人非常的不友善，而今天黨中央雖然宣布林男固已離開現職，但她也同步請黨中央、臺北市政府如果可以，務必提供受害人必要協助，保障受害人的人身安全，並視其意願尋求法律途徑。

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