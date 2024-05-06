移民署前組長施明德涉收賄560萬 一審重判13年半

台北地院依違反貪污治罪條例之違背職務收賄罪，將施明德判處13年6月徒刑、褫奪公權6年，沒收犯罪所得560萬元。（資料照）

2024/05/06 14:30

〔記者張文川／台北報導〕內政部移民署前資訊組長施明德，任內利用主導標案機會，替自己投資的跨越科技公司綁標，並向跨越公司負責人李奇申收賄560萬元，台北地院依違反貪污治罪條例之違背職務收賄罪，將施判處13年6月徒刑、褫奪公權6年，沒收犯罪所得560萬元，另依幫助詐欺罪判處6月可易科罰金之刑。可上訴。

李奇申則被依圖利罪共犯，判處7年6月徒刑，褫奪公權3年。

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合議庭痛批，施明德與長年好友李奇申勾結圖謀不法利潤，藉由職掌移民署移民資訊組規劃辦理採購之便，與特定廠商私相授受，妨礙公平競爭，致移民署建置的資訊應用系統，有諸多使用不便及資訊安全疑慮，影響全民利益，斲傷人民對移民署的信賴，其行為敗壞官箴，有害公務員廉潔自持的要求，罔顧國家社會利益，侵蝕國民對於公務不可收買性、廉潔性的信賴，對公務機關廉潔的形象損害至鉅，依收賄罪量處13年半有期徒刑。

檢廉查出，施明德自2002年起投資跨越公司，持有上千張「跨越」及其境外的BVI公司股票。為了增進投資效益，在移民署主導標案期間，圖利李奇申及跨越公司，包括2009年招標金額1800萬元的「外網安全節能終端設備購置案」，為跨越公司量身打造投標規格，還找人陪標，以詐術圍標。

總預算15億元的「入出國及移民資訊系統整合更新再造計畫」，施也將標案資料洩漏給李，讓跨越公司提前開發軟體及設備，並與欲投標的廠商洽談合作；標案最後由大同、神通與凌網科技以7億餘元共同得標，李要求3家公司向跨越公司採購，並羅列虛項，向3公司詐騙4479萬元，得款由李、施分贓。

檢廉2019年4月發動搜索約談，施明德、李奇申訊後被收押禁見，北檢同年8月起訴。施於審理期間否認收賄、隱匿不法財產罪，但承認幫助詐欺、圖利、洩密、詐術圍標、借牌投標等罪。案經北院審理4年多，認定施明德有罪，重判13年半。

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