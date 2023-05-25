砍頭7刀！竹聯幫明仁會「插旗」宜蘭南澳 吸收年輕原住民惹事

宜蘭縣南澳鄉27歲梁姓男子，打著竹聯幫仁堂明仁會名號在南澳招兵買馬滋事，警方近日收網，帶回梁男共8人。（記者蔡昀容翻攝）

2023/05/25 11:20

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉是原住民鄉，27歲梁姓男子加入竹聯幫仁堂明仁會，在南澳招兵買馬，吸收當地青年，藉故尋仇和鬥毆，並持刀砍被害人頭部7刀，囂張行徑連部落長老都看不下去，「連祖靈都不會原諒」。警方23日收網，帶回梁男共8人，並搜得改造電動步槍等證物，全案依違反組織犯罪條例、殺人未遂等移送宜蘭地檢署偵辦。

警方掌握，今年初左右，梁男扛著幫派大旗，吸收未成年和青年，並藉機滋事尋仇；梁男吸收了10多人，3月曾糾眾到他人家嗆聲，4月成員曾因唱歌與他人起肢體衝突。

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4月30日是南澳鄉運動會第3天，鄉運屬地方盛事，鄉里之間人潮滾滾，梁男等人不滿被害人邀成員女友出去，竟在光天化日下，分乘多部汽車，拿著刀、棍等凶器，前往被害人部落尋仇，2名被害人被毆打成傷，25歲吳男頭部被砍7刀，縫了21針，囂張行徑，部落長老都看不下去，大嘆「連祖靈都不會原諒！」、「上帝會懲罰你！」

警方23日動員近百名人力，兵分8路攻堅，在犯嫌住處及車輛，查扣1把改造獵槍、1把改造電動步槍、1支木刀及木棒，1瓶鋼珠，1包喜得釘，並帶回梁男共8名犯嫌，年紀介於20歲至30歲，全案訊後依違反組織犯罪條例、殺人未遂、傷害、槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

宜蘭縣南澳鄉27歲梁男等人砍被害人頭部7刀，警方收網逮人，查扣球棍、槍等。（記者蔡昀容攝）

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