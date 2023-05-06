黑幫囂張放鞭炮恐嚇砸店 汐止警逮竹聯幫明仁會7人

新北市汐止警分局掃黑專責小隊會同瑞芳分局、保大霹靂小組等支援警力，拘提竹聯幫明仁會成員鄭姓男子等7人，並查扣開山刀、球棒等犯罪證物。（記者林嘉東翻攝）

2023/05/06 09:34

〔記者林嘉東／新北報導〕竹聯幫明仁會鄭姓成員，涉及教唆小弟砸店、放鞭炮恐嚇，或因行車糾紛率小弟持刀恐嚇被害人，危害社會治安甚鉅，新北市汐止警分局同步搜索、拘提鄭男等7人到案，昨天訊後將鄭等人依傷害、恐嚇、違反組織犯罪防制條例等罪嫌偵辦。

近期竹聯幫明仁會、弘仁會，頻頻挑戰公權力，氣焰囂張；竹聯幫明仁會鄭姓成員，在汐止地區涉嫌多起暴力犯罪，不但動輒教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，更屢因行車糾紛而毆打或持開山刀恐嚇被害人。

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案經新北市汐止警分局掃黑專責小隊蒐證後，報請士林地檢署指揮偵辦，於4日上午會同瑞芳分局、保大霹靂小組等支援警力，拘提在睡夢中的鄭男。

警方此次搜捕行動，除逮到鄭男外，一舉掃蕩鄭男的小弟陳姓、朱姓等6人到案，並在鄭男等人車內、住處查扣開山刀、球棒等犯罪證物。警訊後，昨天將鄭等人依違反組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

檢察官下午複訊後，諭知鄭男3萬元交保，另要求鄭男每天下午須至汐止偵查隊報到，為期2個月；另陳男、朱男各2萬、3萬元交保，其餘4人無保請回。

分局長黃國政強調，警方絕不容許黑道幫派囂張跋扈、危害社會治安，將秉持警政署「聚焦打擊、棒打出頭鳥」掃黑策略，持續打擊轄內黑道幫派。

新北市汐止警分局掃黑專責小隊會同瑞芳分局、保大霹靂小組等支援警力，拘提在睡夢中的鄭男。（記者林嘉東翻攝）

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