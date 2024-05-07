4縣市通緝犯遇到全國模範警 狂跑300米舉雙手喊「我投降」

黃姓男子（右邊紅圈）不想被捕，狂跑300公尺後，仍被員警陳建發（左邊紅圈）逮捕，投降認輸。（民眾提供）

2024/05/07 20:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕再跑啊！彰化縣27歲黃姓男子因涉及多起詐欺案件，遭台中地檢署、彰化法院等4縣市7個司法機關發佈通緝，但黃男視若無睹，繼續逍遙法外，3日下午他乘車到員林市，被曾獲得「全國模範警察」的員林警分局偵查隊小隊長陳建發發現，嚇得棄車逃逸，雙方追逐超過300公尺，黃男最後跑到上氣不接下氣，只好高舉雙手大喊「我投降」，警方終於將黃男繩之以法。

員林分局表示，3日下午14時許，員警陳建發騎車路過員林市員水路上「七條通」路口，發現一旁白色轎車載有黃姓通緝犯，他見機不可失，立刻通報圍捕，但黃男發現有警察，果斷棄車逃逸，陳警連安全帽都來不及脫，也馬上棄車追逐，雙方從巷口跑到大馬路上，黃男一度跑到兩腳的鞋子都掉落，只能赤腳賣命跑，卻跑到跌倒，模樣狼狽，最後只好高舉雙手，向陳警求饒「我投降、不跑了」。

請繼續往下閱讀...

員林分局偵查隊隊長李旺興指出，黃男因涉犯多起詐欺案，遭台中地方法院、台南地方法院、彰化地方法院、台中地檢署、彰化地檢署、嘉義地檢署及台南地檢署等7個司法機關通緝在案。黃男被捕後，警方詢後依詐欺罪、傷害、搶奪、洗錢防制法及組織犯罪條例移送彰化地檢署偵辦並接續執行刑期。

「太猛了！」，據目擊者表示，當時以為是在討債，沒想到是警察捉賊，雙方激烈追逐，可見當警察真的要有好體力，還好邪不勝正，終於將壞人抓起來。

陳建發有「拚命三郎」、「飛毛腿」稱號，曾經為了追捕嫌犯導致小腿骨折，也曾為了埋伏蒐證遭野狗咬傷，因為積極偵破跨境詐騙案件，獲選為112年第59屆全國模範警察，並獲總統蔡英文親自頒獎表揚。

員林警分局偵查隊小隊長陳建發（右）有「拼命三郎」、「飛毛腿」稱號，曾獲選為112年第59屆全國模範警察，並獲總統蔡英文親自頒獎表揚。（彰化縣警局提供）

黃男（紅圈）遭4縣市司法機關發布通緝，3日乘車到員林市，被曾獲得「全國模範警察」的員林警分局偵查隊小隊長陳建發發現，嚇得趕緊棄車逃逸。（民眾提供）

員警陳建發（紅圈）發現黃男後，連安全帽都來不及脫，也馬上棄車追逐。（民眾提供）

黃男跑到上氣不接下氣，只好高舉雙手向警方求饒「我投降、不跑了」。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法