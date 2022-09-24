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    首頁　>　社會

    動輒率眾當街鬥毆砍人 竹聯幫仁堂明仁會再被清剿

    25歲的竹聯幫仁堂明仁會萬華分會白姓副分會長被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

    25歲的竹聯幫仁堂明仁會萬華分會白姓副分會長被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/09/24 13:19

    〔記者劉慶侯／台北報導〕25歲的竹聯幫仁堂明仁會萬華分會白姓副分會長，在去年間涉嫌多次街頭鬥毆砍傷人，還曾在1天之內兩度率眾追砍被害人，險些造成被害人死亡；更疑似因詐欺車手黑吃黑，當街攔車追人，被害人逃跑後還砸車洩憤。台北市警萬華分局經蒐證，將白嫌等等8人檢肅到案，依法移送偵辦。

    警方調查，平時以竹聯幫仁堂明仁會萬華分會副分會長自居的白嫌，在盤踞在永福街設立堂口，平日從事詐欺、毒品等不法活動作為主要經濟來源，且行徑相當囂張，動輒舞刀砍殺被害人。

    警方指出，白嫌在去年5月13日下午1時許，得知旗下小弟被李姓男子的朋友毆打，在找不到對方報復下，竟率領10多名小弟，在青年路、國興路口當街追砍李男洩憤，造成李男手部、背部多處刀傷，送往醫院救治。

    事隔1小時後，白嫌疑因毒品糾紛，又在青年公園追砍另名陳姓男子，對方被追砍造成手部、背部以及腳部多處刀傷，其中1刀刺進肺部，造成氣胸險些喪命，所幸送醫搶救後不治。

    警方調查，去年年7月間，白嫌因不滿另名陳姓男子與詐欺車手黑吃黑有關，跑到忠孝西路、環河南路口當街攔車，企圖將人拉下車毆打，陳男僥倖幸逃脫，白嫌等人只能砸車洩憤。

    案經北市警萬華分局蒐證，21日兵分多日，在三重逮捕白嫌，另清剿永福街堂口據點，共計逮捕白男在內等8人，並起獲道具槍、開山刀以及棍棒等工具，訊後依照組織犯罪、殺人未遂以及毀損等罪嫌送辦。

    白嫌率眾當街攔車鬥毆。（記者劉慶侯翻攝）

    白嫌率眾當街攔車鬥毆。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲大批棍棒刀械。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲大批棍棒刀械。（記者劉慶侯翻攝）

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