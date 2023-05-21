今年第一季山林火災多 空勤總隊救災架次增加2.3倍

內政部統計，今年第一季空勤總隊總計執行空中救災共40架次，皆為火災搶救，較去年同期增加28架次，增加2.3倍。（翻攝空勤總隊臉書）

2023/05/21 08:43

〔記者林欣漢／台北報導〕今年第一季中南部久旱未下雨，多處山林地發生火災，據內政部最新統計，今年第一季空勤總隊總計執行空中救災共40架次，皆為火災搶救，足足比去年同期增加28架次，增加2.3倍；總計滅火水量高達448噸，更比去年同期的10噸暴增43.8倍。

內政部指出，空勤總隊常在惡劣天候、艱困的山區或海域執行救援任務，主要執行空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸等5大任務，在松山、花蓮、清泉崗、小港以及豐年等5機場，設有3個勤務大隊及9個勤務隊執行空中任務。截至今年4月底配有黑鷹直升機14架、海豚直升機9架及定翼機1架，分別依海拔高度不同執行各項搜救任務。

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內政部統計，今年1到3月空勤總隊總計出勤181架次，以「空中救難」74架次，占5大飛行任務40.9%最多，其中，以山難搜救42架次最多，海上救難32架居次，不過整體較去年同期減少12架次。

單就空中救災部分，總計40架次皆為火災搶救，比去年同期增加28架次，增加2.3倍，主因為山林火災數量增加，陸續到台南、高雄等地支援滅火勤務。空中救護部分共33架次，也比去年同期增加23架次，增加2.3倍，皆為醫療轉診、緊急救護。

內政部官員表示，空中救援資源是國家寶貴的資產，民眾要珍惜每一次的救援、救危、救命的人力及設備，讓有限的資源用在最急迫需要的地方，以發揮最大救急效用。

內政部統計，今年第一季空勤總隊總計執行空中救災共40架次，皆為火災搶救，較去年同期增加28架次，增加2.3倍；滅火水量高達448噸，更比去年同期的10噸暴增43.8倍。（圖由空勤總隊提供）

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