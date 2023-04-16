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    撲滅高雄內門、杉林國有林大火 陸空戰力整合灌救奏效

    軍方出動CH47運輸直升機運水協助撲滅林地火勢。（圖：空勤總隊提供）

    軍方出動CH47運輸直升機運水協助撲滅林地火勢。（圖：空勤總隊提供）

    2023/04/16 17:32

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市內門區溝坪段、杉林區杉林段林地火警今天進入第5天，空勤總隊出動NA-714重型黑鷹直升機，軍方也出動CH47運輸直升機運水從空中灌救，經陸空合力灌救，林務局屏東林管處表示，火勢已經獲得控制。

    屏東林管處12日接獲第八軍團通報，內門區、杉林區杉林段林地發生火災，火勢13日延燒至國有林地，一發不可收拾，今天進入第5天，估計大火延燒面積約284公頃。

    空勤總隊接獲屏東林管處通報，內門、杉林區林地火勢延燒，且有南、北2處火場，山勢陡峭水線無法到達，為避免擴大延燒，申請直昇機空中滅火，軍方同時出動CH47運輸直升機灌救。

    空勤總隊出動NA-714重型黑鷹直升機第 1架次，上午9時於小港機場起飛，到達火場後實施空勘，至杉林區大愛大草坪實施水袋勾接作業後，起飛至月眉攔河堰取水執行滅火任務，並與地面消防人員通聯，針對危害區域實施重點式來回空中滅火，累計投水11次，水量共計22噸，10時30分返回小港機場整補。

    第2架次於中午12時52分起飛，計投水 9次、18噸，空勤第三大隊第一隊實施 2架次滅火任務，共計投水 20 次、水量40頓。

    空勤總隊出動NA-714 重型黑鷹直升機協助滅火。（圖：空勤總隊提供）

    空勤總隊出動NA-714 重型黑鷹直升機協助滅火。（圖：空勤總隊提供）

    空勤總隊馬不停蹄投水滅火。（圖：空勤總隊提供）

    空勤總隊馬不停蹄投水滅火。（圖：空勤總隊提供）

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