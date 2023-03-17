南非飛行學校代訓中國解放軍 退役飛官主管遭澳警搜索

南非飛行學校代訓中國解放軍，澳洲警方對一名英國軍方退役飛官展開調查，圖為2021年珠海航空展的中國軍方「教練-10」教練機。（法新社檔案照）

2023/03/17 21:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲警方17日向雪梨聯邦法院表示，警方正在調查一名英國軍方退役飛官，涉嫌參與在南非飛行學校代訓中國人民解放軍飛行員，並且搜索了這名飛官在澳洲的住家。

澳洲聯邦警方向法院表示，警方去年11月搜索這名在「南非試飛學院」（TFASA）擔任營運長的英國退役飛官哈特利（Keith Hartley）住家。警方的搜索令指出，哈特利涉嫌觸犯為中國軍事飛行員提供軍事訓練的罪行，因此申請搜索；警方指出，訓練由該所飛行學校提供，哈特利負責籌辦培訓工作。

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哈特利尚未被起訴，正採取法律途徑，尋求取回被警方從他住家查扣的物品，並且對警方的搜索令合法性提出質疑。之前哈特利的律師米納利斯（Dennis Miralis）曾發表聲明，哈特利和南非測試飛行學院都否認犯下任何罪行。

英國、澳洲政府都已宣布禁止軍方退役飛官代訓中國飛行員，英國並矢言將修改國安法規，阻止退役人員為像南非飛行學校這種中介機構工作。

為哈特利出庭辯護的資深大律師雷納漢（Craig Lenehan）向聯邦法院表示，警方搜索令沒有指明哈特利是如何參與訓練，並質疑警方所說「軍事硬體平台」是指飛機、飛行模擬器，還是軟體。

代表警方的資深大律師哈茨斐（Perry Herzfeld）反駁，指鑑於哈特利的飛行資歷豐富，包括試飛員，看到搜索令時一定立即明白意思，「訓練是提供給中國人民解放軍飛行員」，且警方申請搜索令時，並未被要求解釋中國軍方資助代訓的情況。

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