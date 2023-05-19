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    5億高中生的阿公變爸爸、同性夫變未亡人 財產繼承一次看清

    賴生的母親（右二）於記者會中質疑，兒子是異性戀，與同性的夏男結婚，相當的可疑。（記者蔡淑媛攝）

    賴生的母親（右二）於記者會中質疑，兒子是異性戀，與同性的夏男結婚，相當的可疑。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/19 23:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億元資產，身世頗複雜的賴姓高中生，本月4日與夏姓男子登記結婚（俗稱同婚）僅約2小時，於當天11時墜樓死亡，賴母控告夏男殺人罪，檢方諭知30萬元交保，賴生原本的阿公，與賴生之母（阿公的媳婦）生下賴生，之後「認領」賴生，並將龐大資產「贈與」賴生，阿公也變成「爸爸」，依照民法規定，賴生死亡之後，夏男與賴生之母，可以均分5億元遺產。

    賴生的身世頗複雜，2008年的台中高分院判決書指出，賴生的阿嬤對丈夫與媳婦（賴生原先的阿公、媽媽）提起妨害家庭告訴，法官認定賴生原先的爸爸，與賴生「不存在血緣關係」（非父子），並依據通姦、相姦罪（公媳亂倫），判決賴生的阿公，賴生的母親（阿嬤的媳婦），公媳2人各3月徒刑，可易科罰金。

    地方人士指出，在訴訟之後，賴生原本的阿公，「認領了」賴生，因此，賴生原先的爸爸（已過世），變成了哥哥，阿公（上月過世）則變成爸爸，至於生母、阿嬤，輩份關係不變。

    依據依據憲法平等原則及民法的精神，同性婚姻與異性婚姻，兩者的法律權益相同，配偶死亡後，另一方是「恆常繼承人」。

    律師徐承蔭指出，賴生與夏男2人結婚僅2小時，婚後財產不太可能新增，因此，沒有剩餘財產分配請求權問題，僅有「繼承分割」問題，民法規定，配偶是恆常繼承人，賴生如無遺囑，遺產的第一繼承順位是直系血親卑親屬（子女等），第二順位是父母親，但賴生原本的父親、阿公（認領前）都已經過世，因此，遺產由賴生母親與夏男2人平分。

    徐承蔭強調，夏男雖是「恆常繼承人」，但民法第1145條規定，故意致被繼承人於死，而受刑之宣告者，喪失繼承權。另外，如果賴母提出訴訟，法院判決婚姻無效，夏男就不是繼承人，法律上的關係就會因此不同。

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