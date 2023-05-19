為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「擁5億房產」高三生墜樓亡！離奇同性結婚 母控謀財害命

    賴母今天出面控訴指兒子疑被謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

    賴母今天出面控訴指兒子疑被謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/19 11:26

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中發生高中生離奇墜樓身亡案件！18歲賴姓高三生接受父親贈與30筆房地產，市價高達5億元，5月4日賴生被夏姓地政士助理以「我教你如何處理房地產」為由邀約出門，卻到戶政事務所辦理同性結婚，不到2小時後竟在夏男10樓住處墜樓身亡，賴生母親今天在議員、律師陪同下，控訴夏男涉嫌謀財害命，提告殺人，日前夏男以30萬元交保候傳。

    賴生母親今天在議員賴順仁、黃健豪陪同下，控訴夏男謀財害命、圖謀不軌，指25、26歲的夏男因為擔任地政士助理，得知賴生從父親受贈5億房地產，與賴生不熟、僅見過面2次，而且賴生剛考上大學，日前因向女同學告白失敗，求助輔導室，是名異性戀者，根本不可能同性結婚。

    賴母說，夏男當天早上7點就到家裡找兒子，以「我教你如何處理房地產」為由，將兒子騙出家中，並要求要帶身分證件，兩人同乘一部機車出門後，她先找夏父要找她兒子，但對方不以為意，她再找親人陪同報警，不料就接到兒子墜樓送醫不治的噩耗，她無法接受此事。

    賴母及律師指夏男將賴生載往台中北屯區公所，辦理同性結婚登記；剛完成又載賴生到夏男住處，要求喝酒，家屬質疑夏男在酒內下藥，等賴生昏迷，再將賴生推落陽台，營造賴生自殺的假象，律師更指夏男找結婚的證人竟是在路上隨機找的。

    賴母表示，兒子的死亡不單純，懷疑遭人謀財害命，而且夏男在案發前，就要求兒子把房地產權狀寄放在代書事務所，家屬要求歸還也不被理會，事後完全未向家屬說明也未來上香，日前賴生已完成解剖，要求檢警盡速偵辦。

    對此夏父表示，完全不知情，未表達意見。

    賴母今天出面控訴指兒子疑被謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

    賴母今天出面控訴指兒子疑被謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

    賴母今天出面控訴指兒子疑被謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

    賴母今天出面控訴指兒子疑被謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    清晨巨大聲響！北市78歲老翁墜樓 多處骨折身亡
    2023/05/18 11:30

    清晨巨大聲響！北市78歲老翁墜樓 多處骨折身亡
    頂樓「激戰」慘劇！女雙手反綁墜落20層樓身亡 男友下場曝
    2023/05/18 08:10

    頂樓「激戰」慘劇！女雙手反綁墜落20層樓身亡 男友下場曝

    升息末端雙收益組合
    泰國前市長遭判死刑！僱槍手暗殺「農民維權運動」領導人
    2023/05/18 00:01

    泰國前市長遭判死刑！僱槍手暗殺「農民維權運動」領導人
    為9萬殺債主棄屍 男自首判20.5年定讞
    2023/05/17 05:30

    為9萬殺債主棄屍 男自首判20.5年定讞
    中國高二生刺死副校長！北京傳高中校園慘案恐已2死
    2023/05/16 07:28

    中國高二生刺死副校長！北京傳高中校園慘案恐已2死
    高雄雙屍命案！墜樓女兇嫌曾控：被騙賣房、花幾十萬買營養品
    2023/01/29 13:47

    高雄雙屍命案！墜樓女兇嫌曾控：被騙賣房、花幾十萬買營養品
    疑分產積怨 弟殺兄嫂後輕生
    2021/05/31 05:30

    疑分產積怨 弟殺兄嫂後輕生
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播