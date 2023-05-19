「擁5億房產」高三生墜樓亡！離奇同性結婚 母控謀財害命

賴母今天出面控訴指兒子疑被謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/19 11:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中發生高中生離奇墜樓身亡案件！18歲賴姓高三生接受父親贈與30筆房地產，市價高達5億元，5月4日賴生被夏姓地政士助理以「我教你如何處理房地產」為由邀約出門，卻到戶政事務所辦理同性結婚，不到2小時後竟在夏男10樓住處墜樓身亡，賴生母親今天在議員、律師陪同下，控訴夏男涉嫌謀財害命，提告殺人，日前夏男以30萬元交保候傳。

賴生母親今天在議員賴順仁、黃健豪陪同下，控訴夏男謀財害命、圖謀不軌，指25、26歲的夏男因為擔任地政士助理，得知賴生從父親受贈5億房地產，與賴生不熟、僅見過面2次，而且賴生剛考上大學，日前因向女同學告白失敗，求助輔導室，是名異性戀者，根本不可能同性結婚。

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賴母說，夏男當天早上7點就到家裡找兒子，以「我教你如何處理房地產」為由，將兒子騙出家中，並要求要帶身分證件，兩人同乘一部機車出門後，她先找夏父要找她兒子，但對方不以為意，她再找親人陪同報警，不料就接到兒子墜樓送醫不治的噩耗，她無法接受此事。

賴母及律師指夏男將賴生載往台中北屯區公所，辦理同性結婚登記；剛完成又載賴生到夏男住處，要求喝酒，家屬質疑夏男在酒內下藥，等賴生昏迷，再將賴生推落陽台，營造賴生自殺的假象，律師更指夏男找結婚的證人竟是在路上隨機找的。

賴母表示，兒子的死亡不單純，懷疑遭人謀財害命，而且夏男在案發前，就要求兒子把房地產權狀寄放在代書事務所，家屬要求歸還也不被理會，事後完全未向家屬說明也未來上香，日前賴生已完成解剖，要求檢警盡速偵辦。

對此夏父表示，完全不知情，未表達意見。

賴母今天出面控訴指兒子疑被謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

賴母今天出面控訴指兒子疑被謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

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