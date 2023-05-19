「擁5億房產」高三生墜樓亡！登記同婚男子30萬交保 偵辦警方低調

「擁5億房產」高三生墜樓亡懸案，死者母親（右二）由議員陪同召開記者會，但偵辦的警察卻很低調。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/19 12:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擁有5億元房地產的賴姓高中生，本月4日與夏姓男子登記結婚後，於夏男住處10樓墜樓死亡，其母親在中市議員賴順仁、黃健豪陪同下，控訴夏男謀財害命，要求檢警加速偵辦，檢方聲請法院羈押夏男，確保他如期到案，但夏男已30萬元交保，偵辦的警方很低調，宣稱已由台中地檢署指揮，至於中檢，對此案尚無回應。

今天由議員召開的記者會，死者的母親質疑，18歲賴姓高三生，接受父親贈與的30筆房地產，市價高達5億元，5月4日賴生被夏姓地政士助理，以「我教你如何處理房地產」為由邀約出門，卻到北屯戶政事務所辦理同性結婚，不到2小時後，在夏男10樓住處墜樓身亡，他們質疑法律系畢業的夏男，以此手法「繼承」5億元房地產，涉嫌謀財害命，提告殺人罪，但檢方裁定夏男以30萬元交保候傳。

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死者母親提出要求，包括請檢察官向法院聲請羈押夏男，或諭令嫌疑人限制出境、限制出海、限制住居，以確保他如期到案，請檢方指揮法醫，鑑定賴姓被害人是否被加工墜樓，鑑定嫌疑人夏男與賴姓被害人的LINE通聯記錄，「請檢警加快偵查腳步，完整保全現場跡證」，以還給被害人公道。

對此，偵辦此案的中市警局五分局偵查隊隊長曾建富低調說，此案已相驗，請法醫儘速完成相關檢驗結果，至於其他部分，是由檢察官指揮偵辦，不過，包括相關人、涉案人等等，警察都有偵訊，也都有調閱監視器，至於其他部分，都是檢察官指揮偵辦；中檢至中午為止尚無回應。

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