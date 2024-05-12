《坦承犯行 繳交不法所得》來台洗錢5.3億 韓5人集團被判緩刑

2024/05/12 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕韓國籍金姓男子以「出國旅遊兼賺大錢」為號召，招募多名韓籍男性來台管理博弈洗錢機房，短短二月內就經手二二六億韓元（約五億三千萬元新台幣），警方破獲該機房，將眾人一網打盡。彰化地院審理，依違反組織犯罪條例等罪，將金男等五名韓籍男子判處有期徒刑七月至二年不等，並沒收共一○五○萬元不法所得，處以六萬至六十萬罰金，但均得以緩刑。

判決書指出，以金男為首的洗錢集團，接受「白社長」出資及指示，在台中地區成立文越有限公司販賣情趣用品，實則為韓國賭博網站（PNP）在台洗錢機房，金男找來申姓、趙姓、文姓及李姓韓籍人士在台擔任幹部，將韓國賭客下注NBA職業籃球、MLB職業棒球等運動賽事賭金，匯至該集團不法取得韓國人頭金融帳戶，再配合第三方支付公司，將款項匯入以遊戲點數儲值，並兌換韓元後，匯入指定帳戶。

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判決書說，金男等人從二○二二年十一月至二○二三年一月間，短短二月內就經手二二六億韓元（約五．三億新台幣），法官審理後，認為他們利用跨國匯款既行洗錢行為，但念及其已坦承犯行，並繳交不法所得，判處有期徒刑七月至二年不等，並得以緩刑。

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