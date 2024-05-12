「模範計程車」真實版！「歐巴」來台假觀光真洗錢 還娶妻生子

金男在台中市精華區成立情趣用品店，實則內部為洗錢機房，警方破獲時，員工嚇得不知所措。（民眾提供）

2024/05/12 06:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕韓國籍金姓男子以「出國旅遊賺大錢」招募多名韓籍男子來台管理博弈洗錢機房，短短7個月洗錢達83億元，在台住豪宅、甚至娶妻生子，眾人去年被警方一網打盡。彰化地院審理，依違反組織犯罪條例、洗錢防治法，將金男判處有期徒刑2年、緩刑5年，沒收不法所得400萬元，並向公庫支付60萬元。

人氣韓劇「模範計程車」有段劇情描述，黑幫設立空殼公司，以「出國旅遊工作」招募民眾到外國工作，結果卻是從事犯罪活動，其實這類劇情已在台灣真實上演，根據調查，以金男（40歲）為首的洗錢集團，在台灣中部地區深耕3年，他們開設多家公司，外觀以販售成人情趣用品、手機周邊的商店來掩護，實則為博奕洗錢機房。

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該集團同時在韓國以「出國旅遊兼賺大錢」招募文男（41歲）、申男（41歲）、趙男（45歲）、李男（40歲）來台管理機房，並掛上「室長」職稱，跟據情如出一轍，不過金男、申男還娶台灣藉老婆，藉此在台久居，該集團甚至在人力銀行招聘熟悉韓文的台灣員工11名，24小時輪班擔任轉帳手。

判決書指出，金男從去年7月接受一名自稱「白社長」出資及指示，在台中市台灣大道2段精華區一帶成立「文越」等多家公司，實則為韓國賭博網站（PNP）在台洗錢機房，金男等人需將韓國賭客下注NBA職業籃球、MLB職業棒球等運動賽事賭金，匯至該集團不法取得韓國人頭金融帳戶，再配合第三方支付公司將賭金以遊戲點數儲值，藉此將賭資層層轉匯，不斷的透過不明帳戶入金、出金，來製造賭博金流斷點，經查，該集團從2022年11月至2023年1月間，就經手226億韓元（約台幣5億3000萬元）。

法官審理，眾人坦承犯行，金男供稱每月領取薪資約14萬元，3年來不法獲利約400萬元，另外申男、趙男、文男坦承每月領取10萬元至15萬元不等，不法獲利約250萬元、200萬元、200萬元，但李男只來10天，還沒領到薪水。

法官認為，金男等人在台從事非法賭博產業，並利用跨國匯款既行洗錢行為，掩飾賭博犯罪事實，但念及眾人坦承犯行，並繳交不法所得，將金男依犯指揮犯罪組織罪，判處2年徒刑、緩刑5年，沒收不法所得400萬，並向公庫支付60萬元；李、申、趙、文4人，依犯洗錢罪各處有期徒刑7月至1年，緩刑3年，罰金6萬至10萬元，沒收犯罪所得，並向公庫支付10萬至30萬元。

另外依刑法規定，外國人受有期徒刑宣告，於執行刑期結束後得驅逐出境，不過法官認為，以上被告在此案前未曾在台犯罪，也無證據有繼續危害社會之虞，審酌金男、申男來台結婚，育有子女等情況，依此宣告刑期完畢不需驅逐出境。

該犯罪集團以「出國旅遊兼賺大錢」為號召，其實是招募韓籍男子來台管理洗錢機房，為賭博網站掩飾犯罪。（警方提供）

彰化警方破獲以韓籍金姓男子為首的洗錢犯罪集團。（警方提供）

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