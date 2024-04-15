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首頁　>　社會

聯手美國土安全部偵破詐欺案 新北檢起訴系統商與廣告商共3人

新北地檢署。（資料照）

新北地檢署。（資料照）

2024/04/15 16:16

〔記者王定傳／新北報導〕有詐騙集團與廣告商、系統商合作，由廣告商為詐欺集團客製化假投資、假徵才廣告，並在臉書投放，系統商則向美國Godaddy平台購買網域，為詐欺集團客製化假投資、假徵才網站，總計有68人受害，損失金額約2053萬餘元，新北地檢署透過美國國土安全部門（HSI）協助偵破此案，今依加重詐欺取財等罪嫌，將系統商洪男及吳姓工程師、廣告商廖男起訴。

檢警調查，洪男負責提供假投資、假求職網站給詐欺集團使用，並2021年起委由吳男向美國Godaddy平台購買網域，為詐欺集團客製化假投資、假徵才網站，販售與詐欺集團使用。

檢警調查，廖男利用任職於廣告公司之便，以通訊軟體Telegram私接客戶，為詐欺集團客製化假投資徵才廣告，及協助詐欺機房以臉書企業帳號投放詐欺廣告，以便快速通過臉書公司審核，甚至在詐欺廣告被「警政署165全民防騙網」封鎖後迅即更新。

檢警還查出，廖男另外擔任詐欺水房、機房中間人，負責向水房收取人頭帳戶後轉賣給機房成員使用，以此賺取中間價差牟利，全案總計68人受害，金額達2053萬餘元；至於廖男受詐欺集團委託投放廣告，獲利約237萬5000元。

本案是因檢方在偵辦一起假投資、假徵才廣告詐騙案時，循線並透過美國國土安全部門協助，發現上述情形；檢察官吳姿穎去年2月間指揮刑事局等單位，發動首波行動，訊後諭令廖男50萬元交保。

檢警去年底發動第二波行動，查扣電腦、手機、筆記型電腦、犯罪所得共228萬餘元，訊後以洪、吳2人涉犯刑法加重詐欺取財、洗錢防制法，犯罪嫌疑重大，且有串證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；檢方今日依3人以上共同以網際網路犯詐欺取財、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴洪男、吳男及廖男共3人。

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