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「問過冨樫義博」嗎？台南警方宣導防詐被控抄襲《獵人》

台南市警局犯罪預防科2022年趁著當時知名日本漫畫《獵人》宣布重新連載的話題，二創漫畫角色，如今卻被檢舉涉嫌抄襲。（台南市警局犯罪預防科提供）

台南市警局犯罪預防科2022年趁著當時知名日本漫畫《獵人》宣布重新連載的話題，二創漫畫角色，如今卻被檢舉涉嫌抄襲。（台南市警局犯罪預防科提供）

2024/05/12 07:13

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局犯罪預防科網羅曾當過畫師的警員宣導防詐，運用時事、「二創」知名日本漫畫《獵人》，宣傳標語稱「庫拉皮卡終於下船、假交友的你不要再暈船」，豈料被檢舉到警政署，指控創作「未經原作者冨樫義博同意，有抄襲疑慮」。市警局犯罪預防科回應不希望影響士氣，但另一方面仍要求調查警員是否違法。

2022年時已休刊4年的漫畫《獵人》宣布要重新連載、出單行本，一度在動漫圈引起轟動，由於當時的劇情停在主角團的庫拉皮卡搭船前往暗黑大陸，因休刊4年，被戲稱「庫拉皮卡下不了船」，不少漫畫迷看到出版社發布重新連載的消息，又看見劇情動起來的希望，歡呼稱「庫拉皮卡終於可以下船了」。

當時台南警方趁著《獵人》熱門話題畫了一張庫拉皮卡的海報，並加上標語，希望吸引民眾的目光，當時警方把畫好的圖檔放在網路線上資料庫，讓台南市政府各局處可以自行運用宣導，最近成大醫院的公布欄上張貼了這張海報，有民眾看到後檢舉到警政署，認為這份宣傳海報有抄襲疑慮。

面對指控，台南市警局犯罪預防科表示，因未釐清狀況，還沒有回復檢舉人、承認疏失，但希望大眾能體會警方在宣導上的辛苦，也保護畫漫畫的警員。

不過，另一方面，警方刑事單位也接獲犯防科轉來的公文，要求調查是否違反著作權，但著作權是告訴乃論，讓刑警也很頭痛，不曉得是否該連絡出版社。

後來，犯防科又著手調查哪個機關將檢舉訊息外洩，哪個單位將海報貼出去，但市警局回應，之後警方在犯罪宣導時，會更為謹慎，也希望民眾多鼓勵警方。

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