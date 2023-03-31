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    首頁　>　社會

    台中高中生上課用手機被叫到辦公室後墜樓 今仍昏迷

    台中一名高中生前天墜樓送醫，今天仍在加護病房觀察，目前呼吸心跳穩定，不過仍昏迷未恢復意識。（記者陳建志攝）

    台中一名高中生前天墜樓送醫，今天仍在加護病房觀察，目前呼吸心跳穩定，不過仍昏迷未恢復意識。（記者陳建志攝）

    2023/03/31 10:04

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一所高中高一男學生，前天上午因上課使用手機，被老師叫到4樓辦公室輔導，男學生卻突然走出辦公室並墜樓緊急送醫，因腦出血、氣胸、手腳骨折等症狀意識不清，急救後送進加護病房觀察，今天呼吸心跳穩定，不過仍昏迷未恢復意識，對於事發原因，學校將召開校事會議深入了解，盡快釐清真相。

    校方表示，前天上午9點20分該名學生因繳交備用手機及上課使用手機，接受導師於導師室約談輔導，大約9點30分離開導師室並墜樓。事發後立刻由校長召開「校園危機處理小組會議」及「主管會報」，即時啟動「危機處理小組」，由班導師和輔導老師於午休時間入班告知學生本事件並安撫學生情緒，避免產生模仿效應。

    這名男學生前天上午墜樓後，校方立刻協助送往亞大醫院急救，檢查後發現腦出血、氣胸、肺挫傷、左側骨盆、大腿、小腿骨折，左手肱骨骨折，因傷勢嚴重送進加護病房觀察，今天雖呼吸心跳穩定，不過依舊昏迷未恢復意識。

    市府教育局已發文要求學校依規盡速調查，釐清事發原因，並同步進行相關的輔導機制，請學校立刻進行學生心理關懷，教育局學諮中心也派專業輔導人員進駐從旁協助。

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