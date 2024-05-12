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棉被覆屍 三重驚傳3死命案 到媽媽家找不到人…祖孫三代遇害

新北市三重區一處社區大樓傳3屍命案，家屬趕赴現場認屍。 （記者徐聖倫攝）

新北市三重區一處社區大樓傳3屍命案，家屬趕赴現場認屍。 （記者徐聖倫攝）

2024/05/12 05:30

〔記者徐聖倫／台北報導〕母親節前夕，新北市三重區昨晚傳出祖孫三代遇害的驚悚「棉被覆屍」命案！位於進安街一處社區大樓的二樓因飄出惡臭，警、消獲報破門，驚見二十九歲陳姓女子、以及女子的六十八歲媽媽和三歲兒子，被人用棉被覆蓋在床，陳屍臥室，推估死亡超過四天以上；因陳女丈夫曾向岳母借四十萬元，還因此造成家庭紛爭，目前陳夫下落不明，被警方列為凶嫌追緝中。

陳屍臥室 死亡估超過4天

據了解，因母親節將近，未與媽媽等人同住的姊姊，近日聯繫母親希望一家人聚聚，但連續多天聯絡不到人，僅通訊軟體有回應，昨天前往家中尋人亦未獲，反而聞到屋內傳出臭味，趕緊報案，等到破門確認媽媽三人遇害，認屍時哀痛逾恆，需人攙扶。

據指出，陳女姊姊告訴警方，她上個月和母親外出，發現母親手機一直收到不同的催繳訊息，後來詢問母親，得知妹妹為了丈夫，居中向媽媽借了四十萬元，她也懷疑妹夫可能用母親的身分去作保借錢，因此近期家裡發生一些爭執。

女婿曾借40萬 列凶嫌追緝

據了解，陳女姊姊近日一直無法聯絡上母親和妹妹，隔天繼續找人還是找不到，只有通訊軟體有回應，包括妹妹稱她在上班等；陳女姊姊說，後來幾天都只有文字訊息的聯繫。

三重警分局偵查隊長翁啟元說，現場門反鎖，沒有遭外力侵入跡象，死者身上無刀傷、現場也無打鬥痕跡，確切死因為何，須再調查釐清。

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