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    「5億高中生」墜樓亡前2小時才登記結婚 2名證人超商找的

    死者母親（右二）於記者會中，提出羈押夏男等訴求，但中檢卻認為夏男涉嫌殺人罪，卻無羈押的必要，諭知30萬元交保。（記者蔡淑媛攝）

    死者母親（右二）於記者會中，提出羈押夏男等訴求，但中檢卻認為夏男涉嫌殺人罪，卻無羈押的必要，諭知30萬元交保。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/19 17:25

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓高中生獲得父親生前贈與市值約5億房地產，本月4日與夏姓男子登記結婚後，2個小時後竟在夏男住處墜樓死亡，因死因太過離奇檢警持續偵辦，查出當天在結婚登記書約上的兩名證人，竟都是夏男在路上隨機找來的年輕男子，因都認同同性婚姻，也同情夏男「不被祝福」的苦肉計，因而簽名。

    台中市北屯區旱溪西路一棟大樓前，4日近中午大樓管理員發現疑似「路倒」民眾，經通報消防局趕往，消防人員發現趴臥在人行道上民眾已無生命跡象緊急送醫，經送醫急救仍宣告不治，警方同時間接獲消防局轉報趕往，查出死者是19歲的賴姓男子，且經查，他竟是自該大樓的10樓墜樓身亡而非「路倒」。

    弔詭的是，賴男並非大樓租戶或是住戶，為何會跑到該大樓且自10樓墜樓，且當天清晨與賴男同住的母親才報案求助緊急協尋，警方透過賴男手機定位，鎖定在旱溪西路一帶準備尋人，未料即接到賴男已墜樓身亡的訊息。

    經調查，賴男墜樓前兩個小時才與夏姓男子辦理結婚登記，夏男正是住在該大樓10樓的住戶，兩人之後一起回到該處所，賴男即墜樓身亡，隔天警方報請檢方相驗後，因該案諸多疑點不免啟人疑竇，檢方裁定夏男以30萬元交保候傳，但賴母今天在民代陪同下控訴夏男涉謀財害命，要求檢警加速偵辦。

    據了解，4日上午，26歲夏男以「教你如何處理房地產」為由，將賴男騙出家後，以機車載往戶政事務所登記結婚，但因依規定，結婚登記書約上需有2位年滿20歲以上證人簽名或蓋章，途中夏男分在一家超商內，以及戶政所外隨機找到兩名男子，以「不被祝福」的苦肉計說詞讓對方同情認定，進而簽名。

    經查，兩名男子都年約20多歲，的確與夏男或賴男根本不認識，因都認同同性結婚才在結婚登記書約上簽名，讓夏男與賴男順利到戶政所完成結婚登記，而賴男遺體12日已解剖，初步已知體內有酒精反應，但有無被下藥或是其他外力因素，仍待法醫鑑定報告結果，以釐清死因。

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