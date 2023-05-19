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    獨家》驚人巧合！5億高中生墜樓亡 前一天「阿公」才出殯火化

    賴翁5月3日出殯火化，賴生隔天發生墜樓身亡事故。（家屬提供）

    賴翁5月3日出殯火化，賴生隔天發生墜樓身亡事故。（家屬提供）

    2023/05/19 19:23

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名擁有5億房地產的賴姓高三生本月同性結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親今天出面控訴遭夏姓代書助理騙取同性結婚及謀財害命，經本報調查及地方人士證實，發現賴生驚人身世，賴生的祖母曾在17年前提告孫子是丈夫與媳婦通姦所生，丈夫還將上億財產迅速贈與媳婦所生的「孫子」，而賴翁過世後在本月3日出殯，不料隔天賴生竟墜樓身亡，出現驚人巧合。

    賴翁在中國媳婦於2004年生下賴生之後，短短1年多時間內，分批將自己及次子名下公告現值達1億3000多萬元的土地，以贈與方式過戶給不滿2歲的賴生，而當時辦理財產過戶為夏姓代書，是賴翁的舊識，一直協助處理房地產事宜，這次陳母控訴的夏姓代書助理即是夏的兒子並身兼助理，得知賴生受贈多筆房地產，市價高達5億元。

    賴母今天在議員賴順仁及許姓律師陪同下指控，夏男當天早上7點就到家裡找兒子以「我教你如何處理房地產」為由，將兒子騙出家門失聯，她先找夏父要找兒子，但對方不以為意，她再找親人陪同報警，不料就接到噩耗兒子從夏家10樓墜樓送醫不治，事後夏家不聞不問，案發前就要求兒子把房地產權狀寄放在代書事務所，拒不歸還，懷疑兒子死亡不單純，控訴夏男涉嫌謀財害命，提告殺人。

    賴翁5月3日出殯及火化，隔天要取骨灰入甕，賴生應參加儀式，但是賴生與夏男出門失聯後，賴母尋人未果，沒想到兒子竟墜樓身亡。

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