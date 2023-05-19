「5億高中生」2歲時獲阿公贈房產 阿嬤曾告翁媳通姦

賴母今天出面控訴兒子疑被謀財害命，被騙同性結婚後從10樓墜樓身亡。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/19 17:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名擁有5億房地產的賴姓高中生本月與夏姓男子登記結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親今天出面控訴兒子是遭謀財害命，而賴姓高中生的身世背後也有一段故事。

根據當年起訴書以及地方人士傳言，賴生的祖母曾在17年前提告孫子是丈夫與中國籍媳婦通姦所生，給智障次子戴綠帽，中國媳婦不曉得孩子是丈夫的還是公公的，兩人遲不驗DNA、否認有姦情，但丈夫卻將當時價值1億3000多萬元土地以贈與方式過戶給當時還不滿2歲的「孫子」。

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根據起訴書內容，63歲賴姓男子與妻子結婚近40年，年輕時從事碾米工作，育有2男3女，次子從小被判定為中度智能障礙，2002年7月替次子娶了1名陳姓中國籍新娘，賴妻隔年目睹丈夫與媳婦通姦，對2人提出妨害家庭告訴，但因沒有其他佐證而不起訴。

後來陳女在2004年12月間產下一子，賴妻取得次子與「孫子」的唾液檢體送驗比對DNA，發現次子與「孫子」不具直系血親的血緣關係，因而再度提告妨害家庭，賴翁被檢方要求採檢DNA與「孫子」送驗比對，卻遲無結果，最後賴、陳2人將小孩送往中國親戚家照顧，不過檢方仍依智障次子目睹父親與老婆激情情節供詞，將賴男與陳姓媳婦起訴。

此外，檢方也查出賴男事發7年前為智障次子向法院聲請禁治產，在中國媳婦產下「孫子」之後，竟在短短1年多時間內分批將自己及次子名下公告現值達1億3000多萬元的土地，以贈與方式過戶給當時不滿2歲的「孫子」，後來孫子回台成長就學，不料竟在18歲成年後發生墜樓身亡事故，並牽扯出疑因其擁有龐大房地產遭謀財害命一事。

賴生祖母懷疑孫子身世，10多年前曾提告。（家屬提供）

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