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    5億家產高中生墜樓亡！男涉「詐婚」30萬交保引爭議 檢警回應了

    死者母親（右二）於記者會中提出羈押夏男等訴求，但中檢卻認為夏男涉嫌殺人罪，無羈押的必要，諭知30萬元交保。（記者蔡淑媛攝）

    死者母親（右二）於記者會中提出羈押夏男等訴求，但中檢卻認為夏男涉嫌殺人罪，無羈押的必要，諭知30萬元交保。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/19 13:19

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擁有5億元房地產的賴姓高中生，本月4日與夏姓男子登記結婚後，於夏男住處10樓墜樓死亡，其母在中市議員賴順仁、黃健豪陪同下，今天出面控訴夏男謀財害命，要求檢警加速偵辦、羈押夏男（30萬元交保），台中地檢署回應指出，已依殺人罪偵辦中，夏男有犯罪嫌疑，但無羈押的必要，諭知具保30萬，至於家屬提出的訴求，「檢察官均依法偵辦中」。

    死者母親今天由議員賴順仁、黃健豪召開記者會，她質疑，18歲的兒子接受父親贈與、市價5億元的30筆房地產，本月4日卻被夏姓男子，以「我教你如何處理房地產」為由邀約出門，卻到北屯戶政事務所辦理同性結婚，不到2小時後，在夏男10樓住處墜樓身亡，他們質疑夏男想「繼承」5億元房地產，涉嫌謀財害命，檢方卻裁定夏男以30萬元交保候傳。

    死者母親訴求，請檢察官向法院聲請羈押夏男，或諭令嫌疑人限制出境、限制出海、限制住居，以確保他如期到案，請檢方指揮法醫，鑑定賴姓被害人是否被加工墜樓，鑑定嫌疑人夏男與賴姓被害人的LINE通聯記錄，「請檢警加快偵查腳步，完整保全現場跡證」，以還給被害人公道。

    中檢聲明指出，針對偵辦賴姓死者墜樓案，本月5日接獲警方報驗後，同日進行相驗程序，訊問死者家屬與夏姓被告（夏男）等人，檢方認為夏男有犯罪嫌疑（殺人罪），惟無羈押之必要，爰諭知具保30萬，檢察官並於本月12日進行解剖，並待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

    偵辦此案的中市警局五分局也提出聲明指出，本月4日上午於中市北屯區某大樓發生的賴生墜樓死亡案，當天上午接獲消防局通報，員警查處，發現賴生無生命跡象，趴臥於人行道，經送醫急救無效，警方完成證人調查、採證送鑑定，還有其他相關調查證據後，報請檢察官刑事相驗，移請檢察官，請法醫研究所加速相驗結果報告，再視相驗結果，進行進一步偵查作為。

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