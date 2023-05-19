高三生擁上億房產墜樓 禮儀社稱遺體無明顯血跡

台中賴姓男高三生擁上億不動產，日前和代書助理夏男登記結婚，2小時後墜樓亡。禮儀社業者指出，死者遺體外觀完好，無明顯血跡。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/19 21:52

〔中央社〕台中賴姓男高三生擁上億不動產，日前和代書助理夏男登記結婚，2小時後墜樓亡。禮儀社業者指出，死者墜樓只斷一隻手，遺體外觀完好，無明顯血跡。待解剖報告出爐釐清死因。

賴男母親今天在國民黨籍市議員賴順仁、黃健豪以及委任律師陪同下召開記者會，她哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日卻被夏男帶出門，不久就接到兒子墜樓身亡噩耗。

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今天有禮儀社業者接受媒體聯訪，死者墜樓，但遺體外觀完好，無明顯血跡，傷勢只斷了1隻手，相當奇怪。法醫高大成受訪指出，依據多年經驗，還沒看過從10樓墜樓，頭顱沒有破。

賴母委任律師指出，夏男載著賴男前往戶政事務所辦理結婚登記，登記後又將賴男帶回住處，要求賴男喝酒。家屬質疑夏男在酒內下藥，等賴男昏迷後，再將他推落陽台。

警察局表示，5月4日接獲消防局轉報，在旱溪西路三段一處大樓，有民眾死亡案件，第五警分局受理後，採集相關跡證、物件，報請檢察官相驗，家屬提告殺人罪。

台中地檢署指出，檢察官訊後，認夏男有犯罪嫌疑，惟無羈押必要，諭知具保30萬，12日對賴男進行解剖，等待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

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