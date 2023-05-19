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    5億高中生墜樓亡 母控辦理財產過戶代書之子騙同婚

    賴母出面控訴兒子疑被夏姓代書助理謀財害命，被騙同性結婚後從１０樓墜樓身亡。（記者蔡淑媛攝）

    賴母出面控訴兒子疑被夏姓代書助理謀財害命，被騙同性結婚後從１０樓墜樓身亡。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/19 19:56

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名擁有5億房地產的賴姓高三生本月同性結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親今天出面控訴夏姓男子擔任代書父親的助理，得知賴生從父親受贈30筆房地產，市價高達5億元，竟以「我教你如何處理房地產」為由邀約出門，卻到戶政事務所辦理同性結婚，不到2小時竟在夏男10樓住處墜樓身亡，控訴夏男涉嫌謀財害命，提告殺人。

    由於賴生的祖母曾在17年前提告孫子是丈夫與次媳婦通姦所生，丈夫還分批將自己及次子名下公告現值達1億3000多萬元的土地，以贈與方式過戶給當時不滿2歲的賴生，而當時辦理財產過戶的夏姓代書，是賴翁的舊識，一直協助處理房地產事宜，這次陳母控訴的夏姓代書助理即是夏的兒子並身兼助理，因而得知賴生受贈房地產，現在已經高達市價5億元。

    賴母今天在議員賴順仁及律師陪同指控，夏男聽說是法律系畢業，熟悉法條，質疑明顯是利用法律開放同性結婚之便，先讓自己變成賴生的配偶，賴生一旦身故，他就可以利用配偶身分參與繼承，將5億遺產據為己有。

    賴母更懷疑夏男是預謀犯案，在案發前就要求把賴生的權狀寄放在代書事務所，謀財害命的動機強烈。

    賴母與許姓律師更指兒子與夏男生同性結婚太離奇，賴生與夏男僅在4月見過2次面，兒子剛考上大學，日前也因與女同學告白失敗，求助學校輔導室，是名異性戀者，根本不可能同性結婚，而且證婚人還是路邊隨機找的，許姓律師也說有聽說夏男疑似有女友。

    賴母再指，賴生被夏男帶走失聯後，去電夏姓代書協助尋找兒子，但夏姓代書置之不理，甚至在警局阻止向警方報案，明顯與常情有違，律師質疑，夏姓代書是否早已知道兒子犯罪規劃。

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