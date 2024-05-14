彭文正狀告誹謗 中選會4官員二審仍判無罪

彭文正提刑事自訴控告中選會主委李進勇等4人妨害名譽、偽造公文書等罪，高等法院二審今駁回彭的上訴。（資料照）

2024/05/14 10:50

〔記者張文川／台北報導〕名嘴彭文正3年前在網路節目專訪中，認為2020年總統大選蔡英文的817萬票有弊，中央選舉委員會發新聞稿駁斥彭的說法，彭提刑事自訴控告中選會主委李進勇等4人妨害名譽、偽造公文書等罪，台北地院去年7月認定證據不足以證明李等人犯罪，判4人皆無罪。高等法院二審今駁回彭的上訴。

由於一、二審都判無罪，原則不得上訴，4人可望無罪脫身。彭文正自訴控告4人的罪名，包括加重誹謗、公然侮辱、行使登載不實文書等罪，被告為時任中選會主委李進勇、副主委陳朝建、綜合規劃高姓處長、徐姓專員。

請繼續往下閱讀...

彭文正自訴主張，他2020年2月17日在網路節目「比特王出任務」的專訪中，對於蔡英文的總統得票數817萬票表示懷疑，並提出他的判斷依據，節目標題為「817萬怎麼來的？意外！深綠主持人竟戳破作票疑雲！甚至還有比作票更恐怖的事！」

中選會隨後發出新聞稿指出，此類不實訊息出於惡意、虛偽假造、造成危害，內容悖離選務法令規範，也不符選務標準作業程序，試圖損及選務機關的信譽並打擊全國選務同仁，製造社會的對立，予以嚴正駁斥。陳朝建同日也受訪問說該對彭及影片採取法律行動就會採法律行動。

彭文正認為他的說法是開放性意見，並非事實陳述，中選會卻發新聞稿說他的說法是不實訊息，貶損他名譽與人格，狀告4人妨害名譽。

李進勇等人都否認犯罪，公務部門對於外界指摘其職務行為而提出反駁與說明，並未涉及犯罪，中選會發出新聞稿，是公部門的機關行為，乃依法行政。

一審北院認定，新聞稿是表明中選會對於總統大選的投開票過程無瑕疵、沒有作票，並未公然侮辱彭文正，且新聞稿發布時離投票日已逾15天，沒人對總統選舉結果提選舉無效之訴，李進勇與中選會人員以新聞稿說明彭的質疑言論意見，沒有誹謗、偽造文書犯意，犯罪證據不足，判4人皆無罪。

彭上訴，高院二審今宣判駁回，維持一審的無罪認定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法