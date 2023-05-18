成大也接獲炸彈恐嚇電郵！警追查「應是中國學生做的」

台南成功大學今天下午也接獲恐嚇電子郵件，轄區市警一分局獲報後動員警力配合成大校方到校區與女生宿舍查察，未發現有何異狀。（資料照）

2023/05/18 18:27

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午3點多，台南成功大學也接獲恐嚇電子郵件！恐嚇電郵指在成大校園內某處與女生宿舍放遙控炸彈將引爆。轄區市警一分局獲報後動員警力配合成大校方到校區與女生宿舍查察，未發現有何異狀；另結合南市刑大科偵隊追查，研判此恐嚇電郵與近來全國各地接獲假恐嚇案相同，判斷是先前中國學生「張海川」所為。

18日下午3點多，南市警一分局接獲成大校方人員通報指有人在該校「網路意見信箱」留言說在成大校園某處與女生宿舍處放置遙控炸彈將引爆的案況。市警一分局即依規定往上通報並由分局長歐祖明率偵查隊長及同仁到成大校園與女生宿舍查處，初步訪查沒有發現異狀。

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南市刑警大隊科偵隊人員也聯絡成大資訊人員協助調閱電子郵件IP，經查該IP位址來源是日本、經工具檢測確認為VPN IP；另追查該電子郵件留言中所留電郵為「○○○@gmail.com」（音譯為網路戰神），經查今年3月28日我國清華大學有相同寄信來源的恐嚇郵件；另查林務局在4月28日也有接獲相同信件來源的恐嚇郵件。

警方從恐嚇者所留電子郵件研判，成大接獲這封恐嚇信與近期全國各地接獲的假恐嚇案件相同，且從相關手法研判（有掛載VPN等軟體），應為先前中國學生「張海川」所為。警方持續與成大校方保持熱線聯絡，如有任何異狀，會立即派員前往查處。

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