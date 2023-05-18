為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    成大也接獲炸彈恐嚇電郵！警追查「應是中國學生做的」

    台南成功大學今天下午也接獲恐嚇電子郵件，轄區市警一分局獲報後動員警力配合成大校方到校區與女生宿舍查察，未發現有何異狀。（資料照）

    台南成功大學今天下午也接獲恐嚇電子郵件，轄區市警一分局獲報後動員警力配合成大校方到校區與女生宿舍查察，未發現有何異狀。（資料照）

    2023/05/18 18:27

    〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午3點多，台南成功大學也接獲恐嚇電子郵件！恐嚇電郵指在成大校園內某處與女生宿舍放遙控炸彈將引爆。轄區市警一分局獲報後動員警力配合成大校方到校區與女生宿舍查察，未發現有何異狀；另結合南市刑大科偵隊追查，研判此恐嚇電郵與近來全國各地接獲假恐嚇案相同，判斷是先前中國學生「張海川」所為。

    18日下午3點多，南市警一分局接獲成大校方人員通報指有人在該校「網路意見信箱」留言說在成大校園某處與女生宿舍處放置遙控炸彈將引爆的案況。市警一分局即依規定往上通報並由分局長歐祖明率偵查隊長及同仁到成大校園與女生宿舍查處，初步訪查沒有發現異狀。

    南市刑警大隊科偵隊人員也聯絡成大資訊人員協助調閱電子郵件IP，經查該IP位址來源是日本、經工具檢測確認為VPN IP；另追查該電子郵件留言中所留電郵為「○○○@gmail.com」（音譯為網路戰神），經查今年3月28日我國清華大學有相同寄信來源的恐嚇郵件；另查林務局在4月28日也有接獲相同信件來源的恐嚇郵件。

    警方從恐嚇者所留電子郵件研判，成大接獲這封恐嚇信與近期全國各地接獲的假恐嚇案件相同，且從相關手法研判（有掛載VPN等軟體），應為先前中國學生「張海川」所為。警方持續與成大校方保持熱線聯絡，如有任何異狀，會立即派員前往查處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中科博館收到炸彈恐嚇信 警鎖定中國籍男研究生張海川涉案
    2023/05/18 17:31

    台中科博館收到炸彈恐嚇信 警鎖定中國籍男研究生張海川涉案
    花蓮遠雄海洋公園收到恐嚇信 中國男子張海川涉重嫌
    2023/05/17 13:41

    花蓮遠雄海洋公園收到恐嚇信 中國男子張海川涉重嫌

    升息末端雙收益組合
    「詐彈客」再嗆衝清大開槍 校方、警方搜尋未發現異狀
    2023/03/28 17:44

    「詐彈客」再嗆衝清大開槍 校方、警方搜尋未發現異狀
    北捷遭恐嚇！出境中生張海川涉嫌重大 曾嗆炸總統府、台鐵
    2023/01/28 15:19

    北捷遭恐嚇！出境中生張海川涉嫌重大 曾嗆炸總統府、台鐵

    豪宅御用團隊 老牌建商青埔推好宅
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播