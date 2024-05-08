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降低電纜線竊案 竊剪熱點台電改用鋁線

銅線價格不錯，今年雲林轄內發生多起電纜線竊案，警方查獲逮到4案共16名嫌犯，遭竊電纜線長度約2000公尺。（雲林縣警察局提供）

銅線價格不錯，今年雲林轄內發生多起電纜線竊案，警方查獲逮到4案共16名嫌犯，遭竊電纜線長度約2000公尺。（雲林縣警察局提供）

2024/05/08 15:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕銅價漲，台電雲林區營業處今年發生多起電纜線遭竊剪案，雲林縣警察局破獲4起遭竊剪總長2000公尺，受影響用戶有一般家戶、營建工地、路燈等，台電雲林區處表示，電纜線遭竊修復要耗費很多人力及資源，為抑制電纜線失竊，台電除與檢警打擊罪犯，針對竊剪率高、鹽害嚴重的地方改用鋁線。

台電雲林區營業處長龔良智今天與多名同仁，前往雲林縣警察局頒發24萬元破案獎金，感謝警方積極查緝電纜電線竊剪案，遏止宵小犯案。

雲林縣警察局表示，警方查獲4案，共逮捕16名嫌犯，其中有8人為竊盜集團，另有林嫌、張嫌是電纜線竊案累犯。

台電雲林區處指出，警方破獲4件地點在口湖是接連住家的接戶線，斗六工業區及虎尾高鐵特定區為建案臨時電，古坑交流道手孔蓋內的電線，主要是路燈使用。

雲林區處表示，竊電纜線刑責不高，宵小抱持僥倖心態，鋌而走險去竊剪電纜線，竊取成功變賣，沒偷成被逮刑責也不重，所以急需要錢就鋌而走險一再犯案，但其實竊剪的電纜線費工去外皮，裡面銅線變賣所得不多，反倒是復電要花費人力、時間及資源比變賣所得高出許多。

龔良智表示，竊電纜線極易發生感電事故危害生命安全，嚴重影響民眾生活及公共安全，害己又害人，除與檢警合作持續加強查緝，也呼籲資源回收業者如有來路不明的導線或塑膠外皮上印有TPC標誌的電纜線，應拒絕回收並勇於檢舉不法。

台電雲林區處說，修復的電纜線很難有防竊措施，只能請警方加強巡邏，民眾提高警覺，遇有可疑份子即通報，另沿海地區偏僻巷道人煙稀少，鹽害又很嚴重，這樣的地點將銅線電纜線改為鋁線，鋁線賣不到錢，久了就不會有人前往竊剪。

台電雲林區處前往雲林縣警察局頒發電纜線竊案破案獎金。（台電雲林區處提供）

台電雲林區處前往雲林縣警察局頒發電纜線竊案破案獎金。（台電雲林區處提供）

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