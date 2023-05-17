花蓮遠雄海洋公園收到恐嚇信 中國男子張海川涉重嫌

今天又傳出花蓮遠雄海洋公園也收到炸彈恐嚇信，警方研判又是中國籍男子張海川涉重嫌。（花蓮遠雄海洋公園提供）

2023/05/17 13:41

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮太魯閣國家公園連續收到恐嚇信揚言要放置炸彈跟隨機殺人，今天又傳出花蓮遠雄海洋公園也收到炸彈恐嚇信，警方研判又是中國籍男子張海川涉重嫌，不過警方跟海洋公園還是不敢輕忽，依照標準作業程序進行疏散清場搜索，初步沒有發現任何可疑物品。

吉安警分局副分局長盧廣勳說，接獲報案後分局立即成立專案小組，針對可疑處所實施安全檢查，並未發現爆裂物。經分析本案犯罪手法，與近期多個政府機關、大眾運輸系統遭恐嚇的行徑雷同，疑為同一嫌犯所為，目前已通報刑事警察局統籌偵辦，民眾無須恐慌。

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遠雄海洋公園回應媒體詢問指出，一早開園收到寄件，信件內指出有放置儀控炸彈在園區，下午2點要引爆，園方一收到就報警，同步啟動事件應變小組，園方針對大型事件，本來就有ICS緊急應變小組，依照標準流程作業進行。

遠雄海洋公園指出，今天園區約有200多名遊客，10點開始疏散遊客清場，對於造成遊客騷動全額退款。而園內也配合警方，從機房等重要據點開始搜尋，目前沒發現可疑物品，警方也進行第二次的搜索確認。

轄區警方指出，初步研判應該又是與近期各大風景區都接獲炸彈恐嚇信的相同案件，目前也都把類似案件全部交由刑事局一併追查，警方配合防爆小組在園區內搜索，目前沒有發現，警方會加強維安維護安全，也請民眾冷靜，不必過度恐嚇，不用隨犯罪者起舞。

太魯閣國家公園管理處昨上午遭署名「陳佩斯」，所寄出的一封恐嚇信件，內容寫說將會進入太魯閣國家公園區內，拿大刀隨機砍殺遊客方式，並在網路直播，太魯閣國家公園管理處隨即向保七第九大隊及新城警分局報案，警方獲報後也加強維安維護遊客安全。

來台讀書的中國籍學生張海川，憑藉本身資訊工程專長，一開始盜用他人的學生電子郵件，遂行恐嚇被逮後，在2021年7月期間受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響返回中國，疑似對台灣法辦他心生不滿，多次透過境外跳板並化名不同人士，兩年多來四處恐嚇台灣公務機關及大眾運輸系統言論，意圖使用恐嚇信來滋擾台灣民眾。

律師暨諮商心理師紀岳良說，對於這次連續恐嚇信事件讓他聯想到1980年代的日本固力果·森永事件，也是由不明人士向眾多日本食品企業發出投毒威脅恐嚇案，之後還引起模仿犯，回到此案是不是有模仿犯的問題，另外，從心理學上觀點，若媒體過度反覆一再的報導，可能會引起犯罪者正面的刺激，繼續從事這樣的恐嚇行為。

紀岳良說，這名恐嚇者可能是藉由四處的恐嚇，來滿足之前因為追求他校同鄉學妹不成排解挫折、困敗感，所以不要繼續渲染這件事情，若恐嚇犯沒辦法受到人家注意的時候，可能會停止掉這樣的犯罪方式。

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