恐嚇太魯閣等國家風景區 警研判同一中生所為

圖為太魯閣國家公園知名景點山月吊橋。（資料照）

2023/05/16 15:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕國立故宮博物院南北院區、陽明山國家公園管理處日前都傳出收到炸彈恐嚇信，太魯閣國家公園昨也收到炸彈恐嚇信件，最後為證實為惡作劇，不料今天又傳來恐嚇信要使用大刀隨機砍殺，還要開網路直播，警方追查後，研判是與今年多次恐嚇各機場及行政機關的嫌犯都是同一人，就是過去曾在台念大學、中國籍的張姓男子，意圖使用恐嚇信來滋擾台灣民眾。

太魯閣國家公園管理處指出，昨天上午8點多，有民眾寄郵件至首長信箱稱「8顆遙控炸彈已經安裝在太魯閣國家公園某處，下午3點引爆炸彈」，接獲消息立刻向警方報案，針對遊憩區場所、停車場與廁所等處加強巡查，警方有派人調查，也請管理處人員巡查，都未有發現疑似炸彈物品。

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太魯閣國家公園管理處今天上午又遭署名「陳佩斯」，所寄出的一封恐嚇信件，內容寫說將會進入太魯閣國家公園區內，拿大刀隨機砍殺遊客方式，並在網路直播，太魯閣國家公園管理處隨即向保七第九大隊及新城警分局報案，警方獲報後也加強維安維護遊客安全。

警方指出，日前陽明山國家公園管理處、故宮等單位也發生類似恐嚇案件，全案經與台北市刑警大隊、士林警分局等單位聯繫，透過電信專業分析與犯罪模式研判，已經精準掌握，就是因疫情返回中國的張姓學生，該手法已經延續兩年多，匿名寄出的恐嚇信多達上百封，企圖製造台灣內部動盪。

國立故宮博物院觀眾意見信箱5月7日接獲恐嚇信，內容指在故宮北部院區某處已安裝3顆遙控炸彈，南部院區則安裝2顆遙控炸彈；陽明山國家公園則是在接獲安裝7顆遙控炸彈在10日下午5點引爆。警方查出寄發恐嚇信的，與日前恐嚇故宮的為同一人，清查IP位址皆在境外。

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