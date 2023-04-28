林務局也收到恐嚇信！嗆5/1阿里山放火、隨機殺人直播

林務局今天收到恐嚇信，邵姓民眾揚言要到阿里山隨機殺人、投擲燃燒瓶放火並直播。（民眾、阿里山林鐵及文資處提供；本報合成）

2023/04/28 19:48

〔記者王善嬿／嘉義報導〕五一勞動節連假明天就要開始，林務局今天（28日）下午接獲「恐嚇信件」，預告5月1日在阿里山「隨機殺人」、「向樹木丟擲燃燒瓶放火」等，同伴會在臉書同步直播。信件相關截圖在嘉義LINE群組瘋傳，引發熱議。嘉義林區管理處說，下午已向嘉義縣警察局竹崎分局、嘉義市警察局北門派出所及保安警察大隊第七大隊嘉義分隊報案，保七總隊29日起加強派員到阿里山加強巡邏，維護安全。

嘉義林管處副處長李定忠說，接獲消息後，下午3點50分已通知交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府文化觀光局，同時向縣警局等單位報案，也已要求阿里山國家森林遊樂區大門收費人員、管制站人員及園區保全人員，加強注意有無攜帶危險物品遊客。

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李定忠指出，邵姓民眾今天下午3點寄恐嚇信到林務局台灣山林悠遊網信箱、內政部登山一站式網站信箱，林務局依郵件名稱查詢發現，與今年3月在臉書預告在松山機場、桃園機場隨機殺人，以及元月多起恐嚇桃園機場放炸彈應是同一人，但上述案件經追查，都為境外IP。林務局資訊課今天調閱寄件人IP，寄件人使用Gmail信箱，僅追蹤到Google公司美國郵件伺服器，無法追蹤發信者IP，後續交由警方調查。

竹崎警分局偵查隊調查初步發現，恐嚇信寄件人署名與今年3月預告於松山機場、桃園機場隨機殺人等案相符，是否為同一人所為，以及署名者真實身分、信件所述是否為惡作劇等，將進一步調查釐清。

林務局今天收到恐嚇信，邵姓民眾揚言要到阿里山隨機殺人、投擲燃燒瓶放火並直播。（民眾提供）

林務局嘉義林區管理處已向轄區警方報案，保七總隊第七大隊加派人員加強巡邏。（記者王善嬿攝）

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