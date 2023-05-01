阿里山查獲逾期停留外籍人士 被謠傳殺人犯落網

嘉義專勤隊在阿里山查獲逾期停留非法打工泰國籍人士。（讀者提供）

2023/05/01 18:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日前有歹徒揚言5月1日將進入阿里山「殺人放火」，雖迅速查出與多起恐嚇桃園機場放炸彈應是同一人，警方仍部署重兵嚴陣以待，在草木皆兵緊張氣氛下，嘉義專勤隊今天在阿里山查獲3個逾期停留非法打工的外籍人士、押解上車的畫面，被傳成揚言殺人放火嫌犯落網，警方一再接到查證電話，只能一一解釋、啼笑皆非。

農委會林務局所屬的「台灣山林優遊網」4月28日收到署名「邵O省」之人發出的恐嚇信件，揚言5月1日將進入阿里山「隨機殺人」、「投擲燃燒瓶火燒山林」並在臉書同步直播，嘉縣竹崎警分局據報成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，29日起派員上山加強巡邏、巡查。

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竹崎警分局員警今天會同保安警察大隊第七大隊嘉義分隊，在阿里山森林遊樂區加強巡邏，維護安全，但未發現異狀，結果下午2點多傳出「日前恐嚇揚言05/01前往阿里山森林遊樂區隨機殺人的嫌犯已經於今日在園區遊客中心抓到嫌犯」的訊息，媒體紛紛向警方與林管處查證，警方一頭霧水，想說又是誰在亂放謠言。

經進一步確認，得知嘉義專勤隊今天配合縣府勞青處前往阿里山森林遊樂區清潔外包商檢查，查獲3個持觀光護照來台卻逾期停留並非法打工的泰國籍人士，與恐嚇殺人放火案無關，劇情神翻轉，令人莞爾。

嘉義專勤隊在阿里山查獲逾期停留非法打工泰國籍人士。（讀者提供）

嘉義專勤隊幹員押解逾期停留非法打工泰國籍人士的畫面，被傳出逮捕到揚言殺人放火嫌疑犯。（讀者提供）

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